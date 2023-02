Aandacht na Spelen werd Schouten toch te veel: 'In mijn wereld is er geen nee'

Irene Schouten raakte oververmoeid door alle extra aandacht die ze kreeg als drievoudig olympisch kampioen. Op wilskracht eindigde de dertigjarige schaatsster zaterdag bij de NK afstanden toch nog als derde op de 3 kilometer, waardoor ze zich net plaatste voor de WK.

Coaches Jillert Anema en Arjan Samplonius waarschuwden Schouten er vóór het seizoen al voor. Dit kan mentaal weleens een heel zware winter worden, zeiden ze tegen hun kopvrouw. Want ken jij een sporter die drievoudig olympisch kampioen is geworden en het jaar daarna weer heel veel heeft gewonnen?

De reactie van Schouten was typerend voor haar karakter. De Noord-Hollandse is opgevoed met het idee dat opgeven geen optie is en dus wilde ze bewijzen dat zij wél succesvol kon blijven na een regen aan gouden medailles bij de Spelen. "Maar uiteindelijk hebben Jillert en ik toch weer gelijk gekregen", zegt Samplonius zaterdag in Thialf met een knipoog.

In december kon Schouten niet anders meer dan stevig op de rem trappen. In overleg met haar coaches besloot ze om even een pauze te nemen, het NK allround over te slaan en de trainingen weer rustig op te bouwen.

"Rond Kerst en Oud en Nieuw was Irene oververmoeid én werd ze ziek. Toen kwam ze er pas echt achter hoe druk het afgelopen jaar voor haar geweest is", zegt Samplonius.

"Sinds de Spelen had ze nergens een moment gehad om het rustig aan te doen. Het was gewoon even te veel allemaal. De wedstrijden die haar veel energie kostten. En de randzaken die er door haar olympische medailles bij zijn gekomen, zoals sponsorbelangen en presentaties."

Het NK-podium van de 3 kilometer, met van links naar rechts Joy Beune (zilver), Antoinette Rijpma-de Jong (goud) en Irene Schouten (brons). Foto: Pro Shots

Schouten probeert nu vaker nee te zeggen

Samplonius en Anema adviseerden Schouten om even te stoppen met alles buiten de ijsbaan. Zaterdag sprak ze na haar 3 kilometer in Heerenveen ook niet met de schrijvende pers. "Irene is wel even klaar met praten", zei Samplonius.

Voor de camera van NOS legde Schouten wel uit waarom ze niet in de buurt van de winst was gekomen. "Ik vecht al een tijdje tegen mezelf. Ik heb een heel intens jaar gehad en daar kreeg ik de afgelopen maanden meer moeite mee", zei ze in tranen.

"Ik wilde na de Spelen eigenlijk alles wel aanpakken. In mijn wereld is er geen nee, want als je iets heel graag wil, kan er heel veel. Maar nu kan ik wel zeggen dat ik waarschijnlijk te veel heb gedaan. Vanaf december heb ik dus vaker nee gezegd. Ik hoop dat dat net op tijd was om nog goed te zijn op de WK."

Schouten weet na zaterdag in ieder geval dat ze mag meedoen aan de WK afstanden (2-5 maart in Thialf). Dat leek op voorhand een formaliteit, maar op de 3 kilometer moest ze flink knokken om het derde en laatste ticket te pakken. Door een eindsprintje in de slotronde was ze 0,03 seconden sneller dan ploeggenoot Marijke Groenewoud, die ze naar de vierde plaats verwees.