Schulting pakt voor vierde keer in wereldbekerseizoen goud op 1.000 meter

Suzanne Schulting heeft zaterdag in het Duitse Dresden voor de vierde keer dit wereldbekerseizoen goud gepakt op de 1.000 meter. Daarmee zorgde de 25-jarige shorttrackster voor de enige Nederlandse medaille van de dag.

Voor Schulting was het al haar zevende gouden medaille van het seizoen. Daarmee is de meervoudig olympische kampioene bezig aan haar beste wereldbekerseizoen uit haar loopbaan.

Schulting bouwde haar riante voorsprong in het algemene klassement daarmee verder uit. Volgende week is nog één wereldbekerweekend, in Dordrecht.