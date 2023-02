Schouten pakt op 3 kilometer nipt WK-ticket, Kok klopt Leerdam op 500 meter

Irene Schouten heeft zich zaterdag op de 3 kilometer op het nippertje geplaatst voor de WK afstanden. De nationale titel ging naar Antoinette Rijpma-de Jong. Femke Kok pakte op de 500 meter de nationale titel. Ook Jutta Leerdam (zilver) en Michelle de Jong (brons) hebben een WK-ticket bemachtigd.

Schouten was als regerend olympisch kampioene en titelverdedigster de grote favoriet voor de 3 kilometer bij de NK afstanden. De dertigjarige schaatsster won de laatste jaren bijna alles op deze afstand, maar kwam zaterdag in Thialf niet in de buurt van haar topniveau.

Schouten moest in de top drie eindigen om zich te kwalificeren voor de WK afstanden (2-5 maart in Thialf). Lange tijd leek zelfs dat te hoog gegrepen voor haar, maar door een eindsprint in de laatste ronde lukte het net. Met 4.02,83 was Schouten slechts 0,03 seconden sneller dan ploeggenoot Marijke Groenewoud, waardoor ze toch nog brons en een WK-ticket pakte.

Rijpma-de Jong veroverde de nationale titel door in een spannende rit af te rekenen met Joy Beune. Beune nam een voorsprong, maar in de laatste ronde kwam Rijpma-de Jong knap terug: 3.58,48 om 3.58,65. Die tijden waren genoeg voor goud en zilver.

Het is voor Rijpma-de Jong de derde Nederlandse titel op de 3 kilometer. Ze won eerder goud in 2018 en 2019. Vrijdag was ze in Heerenveen ook al de beste op de 1.500 meter.

Beune eindigde als vierde op de schaatsmijl, waardoor ze nog niet geplaatst was voor de WK. Door haar tweede plek op de 3 kilometer is de voormalig wereldkampioene allround bij de junioren nu wel zeker van deelname aan het belangrijkste toernooi van de winter.

Femke Kok versloeg op de tweede 500 meter in een rechtstreeks duel Michelle de Jong. Foto: ANP

Kok pakt tweede nationale sprinttitel

Kok is voor de tweede keer Nederlands kampioen op de 500 meter geworden. De 22-jarige schaatsster van Reggeborgh won de eerste rit op deze afstand en verzekerde zich bij de tweede rit van het goud met een tijd van 37,64.

Titelverdedigster Leerdam won de tweede 500 meter en rekende in een rechtstreeks duel af met Marrit Fledderus (37,53 om 37,89). De Jong stond na de eerste rit tweede op de 500 meter, maar werd in de tweede omloop ingehaald door Leerdam.

Fledderus eindigde in het klassement vierde en klokte ook in twee ritten de vierde tijd. De 21-jarige Friezin greep daarmee naast een WK-ticket.