WK-ticket zorgt voor tranen bij N'tab: 'Heb zware tijd gehad na missen Spelen'

Hij werd slechts vijfde in het NK-klassement, maar niemand was vrijdag na de 500 meter in Heerenveen blijer dan Dai Dai N'tab. De 28-jarige schaatser plaatste zich voor de WK afstanden en dat was een grote opluchting na een loodzwaar jaar.

In de armen van zijn vriendin Anissa Zadi breekt N'tab. Hangend over de boarding van Thialf viert hij zijn kwalificatie voor de WK, maar denkt hij ook terug aan een van de moeilijkste periodes uit zijn carrière.

"Ik heb een zware tijd gehad, dus er kwam veel los", zegt de rijder van Jumbo-Visma een half uurtje later. "Al is het voor mijn vriendin misschien wel het lastigst geweest, omdat zij nergens invloed op had. Ze kon alleen maar naar me luisteren als ik door diepe dalen ging en toekijken of ik het op het ijs goed deed of verpestte."

Schaatsen was het afgelopen jaar een gevecht voor N'tab. De viervoudig Nederlands kampioen was eind 2021 de grootste verliezer van het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van Peking. Ondanks een tweede plaats op de 500 meter mocht hij niet naar China, omdat schaatsbond KNSB Sven Kramer een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging gaf.

"Ik ben de afgelopen jaren van ploeg gewisseld, anders gaan trainen én in Heerenveen gaan wonen. Allemaal voor dat ene doel: de Spelen", zegt N'tab. "Toen dat wegviel, en ook nog op een manier waar ik het niet mee eens was, vond ik het heel moeilijk om nieuwe doelen te stellen. Ik vóélde het niet meer, zeker niet aan het begin van afgelopen zomer. Ik ben altijd een zelfverzekerd persoon geweest, maar nu was ik een onzekere atleet."

Dai Dai N'tab (links) viert zijn WK-ticket met ploeggenoot en Nederlands kampioen 500 meter Merijn Scheperkamp. Foto: ANP

N'tab wil niet meer terugkijken naar het verleden

Stel, zei N'tab een paar weken geleden tegen zijn vriendin, een schilder heeft een schilderij van het niveau van de Mona Lisa gemaakt, maar krijgt daarna niks meer uit zijn vingers. Dan is het toch niet meer leuk om te blijven schilderen?

"Zo werkt het schaatsen ook voor mij", zegt N'tab. "Het is altijd mijn droombaan geweest, maar ik moet wel mijn niveau halen. Anders heb ik er geen plezier in."

Aan het begin van dit seizoen was het plezier nog niet terug bij de N'tab. De sprinter plaatste zich eind oktober wel voor de eerste vier World Cups, maar hij kwam in die reeks van internationale wedstrijden niet in de buurt van een podiumplek. Een zevende plaats op de 500 meter in Heerenveen was zijn beste resultaat. In Calgary werd hij zelfs een keer zeventiende.

"Normaal geniet ik altijd van die wereldbekers. Lekker het vliegtuig in, beentjes omhoog, chillen in het hotel en dan hard schaatsen. Maar nu wist ik dat niet in de buurt van mijn topvorm zat en daar ging ik heel erg over nadenken. Dat maakte die zes weken zwaar, zeker mentaal. Toen ik thuiskwam, was ik helemaal kapot."

Dat was voor N'tab het sein om meer naar zijn lichaam te luisteren. En vooral om te stoppen met nadenken over het verleden. "Dat was mijn belangrijkste opdracht: niet terugkijken op wat er allemaal gebeurd is, maar durven vooruit te kijken. Ik probeer alles simpeler te maken door me te richten op wat ik nú waard ben."

Uitslag 500 meter op snelste tijd Merijn Scheperkamp - 34,61 Dai Dai N'tab - 34,89 Hein Otterspeer - 34,91 Stefan Westenbroek - 34,93 Janno Botman - 34,96

Kan N'tab zijn topniveau halen bij de WK?

In de bergen van Zuid-Tirol merkte N'tab drie weken geleden dat die aanpak begon te werken. Bij een trainingskamp in het Italiaanse Collalbo ging het schaatsen steeds beter, ook doordat de rugpijn waarmee hij al enige tijd kampte verdwenen was.

Terug in Heerenveen zorgde een teleurstellende tijd bij een trainingswedstrijdje (35,65) toch weer voor wat twijfels, maar vrijdag stond N'tab er op het moment dat het moest. Hij noteerde bij de NK afstanden met 34,89 de tweede tijd van de dag, waarmee hij een WK-ticket veiligstelde. Door een mislukte tweede omloop (35,28) zakte hij in uitslag van de nationale kampioenschappen naar de vijfde plek, maar dat was bijzaak.

"Het is een grote opluchting dat ik genoeg heb gedaan om me voor de WK te plaatsen. Dat is een nieuw doel waar ik heel veel zin in heb", zegt N'tab.