Bergsma pakt NK-brons na kwakkelmaanden: 'Ik ben nog lang niet versleten'

Door ziekte is het eerste seizoen van Jorrit Bergsma bij Jumbo-Visma nog geen groot succes. Vrijdag liet de 37-jarige Fries met brons op de 5 kilometer bij de NK afstanden zien dat hij zeker nog niet afgeschreven kan worden.

Bergma's problemen begonnen toen hij half november vlak voor de start van de wereldbeker in Stavanger koorts kreeg en zonder te racen terug naar huis moest vliegen. Anderhalve week later, na de World Cup in Heerenveen, kreeg hij weer griep- en verkoudheidsklachten. En eind december miste hij het NK allround door buikgriep.

"Ik heb thuis twee jonge kinderen rondlopen, dat zijn een paar virusbommen", zegt de vijfvoudig wereldkampioen vrijdag in Thialf met een flauwe glimlach. "Dus daar moet ik heel voorzichtig mee zijn."

Bergsma heeft zich de afgelopen weken vanzelfsprekend niet volledig geïsoleerd van zoon Brent (4) en dochter Barbara (2). Maar met de belangrijkste maand van het schaatsseizoen in aantocht was hem er wel veel aan gelegen om niet opnieuw ziek te worden. "Ik baal er ontzettend van dat ik deze winter nog niet veel heb kunnen laten zien."

Zijn problemen in november en december waren extra pijnlijk omdat hij afgelopen voorjaar na dertien jaar afscheid nam van coach Jillert Anema en overstapte naar het Jumbo-Visma van Jac Orie.

"Ik wilde mijn nieuwe team heel graag laten zien dat ik de investering waard was, dat ik het nog kan", zegt Bergsma. "Gelukkig is het vertrouwen vanuit de ploeg er altijd geweest. En de afgelopen weken gaat het ook weer goed. Vanaf 1 januari heb ik steeds meer macht in mijn benen gekregen."

Het NK-podium van de 5 kilometer, met van links naar rechts Marcel Bosker (zilver), Patrick Roest (goud) en Jorrit Bergsma (brons). Foto: Pro Shots

Bergsma: 'Ik ben nog lang niet versleten'

Zijn vorm bleek vrijdag nog niet goed genoeg om de Nederlandse titel op de 5 kilometer te prolongeren. Patrick Roest was ruim vier seconden sneller in Thialf (6.08,77 om 6.13,37), maar Bergsma plaatste zich met zijn derde plek wel voor de WK afstanden (2-5 maart in Heerenveen).

"Mijn rit ging niet helemaal zoals ik wilde, maar met het pakken van een WK-ticket is mijn hoofddoel geslaagd", zegt Bergsma. "Natuurlijk zorgden de afgelopen maanden voor twijfels. Daarom is het heel fijn dat ik nu zeker ben van deelname aan het belangrijkste toernooi van het seizoen."

De stayer hoopt zich zondag ook op de 10 kilometer nog te kwalificeren voor de wereldkampioenschappen. Op die afstand won hij in 2013, 2015 en 2019 mondiaal goud, terwijl hij op de 5 kilometer vier keer WK-zilver op zijn erelijst heeft staan.

Bergsma gelooft dat hij over een maand weer om de prijzen kan meedoen, ook al is hij afgelopen woensdag 37 geworden en kost het tegenwoordig misschien wat meer moeite om fit te worden en te blijven dan tien jaar geleden.