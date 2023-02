Rijpma-de Jong prolongeert NK-titel op 1.500 meter, Leerdam mag ook naar WK

Delen via E-mail

Antoinette Rijpma-de Jong heeft vrijdag haar titel geprolongeerd op de NK afstanden. Marijke Groenewoud (zilver) en Jutta Leerdam (brons) eindigden nipt achter de topfavoriet, maar veroverden wel een startbewijs voor de WK afstanden van volgende maand.

Rijpma-de Jong gold als titelverdediger en baanrecordhouder als topfavoriet voor het goud en maakte die rol in Thialf ook waar. De Friezin deed dat met 1.55,21 niet op overtuigende wijze; Groenewoud en Leerdam finishten beiden binnen twee tienden.

Eind december noteerde Rijpma-de Jong tijdens de NK allround nog 1,52,95. Daarmee was ze de eerste vrouw ooit die op de schaatsmijl onder de 1 minuut en 53 seconden dook in Heerenveen. Die prestatie kon Rijpma-de Jong niet herhalen, maar het was toch genoeg voor haar vijfde NK-goud.