Roest heerst bij 5 kilometer op NK, primeur voor Scheperkamp op 500 meter

Patrick Roest is vrijdag voor de vierde keer in zijn carrière Nederlands kampioen op de 5 kilometer geworden. Marcel Bosker (zilver) en titelverdediger Jorrit Bergsma (brons) volgden op gepaste afstand, maar kwalificeerden zich wel voor de WK afstanden van volgende maand. Op de 500 meter veroverde Merijn Scheperkamp met overmacht het goud.

Roest dook op de 5 kilometer als enige schaatser onder de 6.10 minuten in Thialf. De Lekkerkerker noteerde 6.08,77 en dat was ruim voldoende voor goud.

In de slotrit vochten Bosker en Bergsma een mooi duel uit om zilver. Bosker won en eindigde in 6.12,95 als tweede. Bergsma (6.13,37) moest genoegen nemen met brons. De top drie van de NK plaatst zich voor de WK afstanden. Het belangrijkste toernooi van deze winter is van 2 tot en met 5 maart in Thialf.