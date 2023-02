Oppermachtige Roest schaatst naar vierde nationale titel op 5 kilometer

Patrick Roest is vrijdag voor de vierde keer in zijn carrière Nederlands kampioen op de 5 kilometer geworden. Marcel Bosker (zilver) en titelverdediger Jorrit Bergsma (brons) volgden op gepaste afstand, maar kwalificeerden zich wel voor de WK afstanden van volgende maand.

Roest dook op de 5 kilometer als enige schaatser onder de 6.10 minuten in Thialf. De Lekkerkerker noteerde 6.08,77 en dat was ruim voldoende voor goud.

In de slotrit vochten Bosker en Bergsma een mooi duel uit om zilver. Bosker won en eindigde in 6.12,95 als tweede. Bergsma (6.13,37) moest genoegen nemen met brons. De top drie van de NK plaatst zich voor de WK afstanden. Het belangrijkste toernooi van deze winter is van 2 tot en met 5 maart in Thialf.

Beau Snellink was op voorhand een van de belangrijkste kanshebbers voor een podiumplek, maar de stayer van Jumbo-Visma stelde teleur met een vierde plaats (6.17,85). Zijn ploeggenot Kars Jansman (vijfde in 6.21,35) greep ook naast een WK-ticket.

Roest pakte tussen 2019 en 2021 drie keer op rij NK-goud op de 5.000 meter. Vorig seizoen eindigde hij als tweede achter Bergsma. De 27-jarige rijder van Team Reggeborgh is met zijn vierde nationale titel nog ver verwijderd van het record van Sven Kramer. Het vorig jaar gestopte schaatsicoon was liefst tien keer de beste op de 5 kilometer.

Bergsma reed vrijdag zijn eerste 5 kilometer sinds half december. De Fries, die woensdag 37 werd, sloeg eind vorig jaar het NK allround over omdat hij ziek was. Het was al de derde keer dit seizoen dat de aanwinst van Jumbo-Visma kwakkelde met zijn gezondheid, maar in het belangrijkste deel van de winter lijkt hij weer fit te zijn.

Merijn Scheperkamp deed goede zaken op de 500 meter. Foto: ANP

Scheperkamp zet eerste stap naar titel

Bij de eerste omloop van de 500 meter zette Merijn Scheperkamp de eerste stap richting de nationale titel. De sprinter van Jumbo-Visma noteerde met 34,61 de snelste tijd en is later vanavond de voornaamste kanshebber om Kai Verbij op te volgen als Nederlands kampioen.

Achter de 22-jarige Scheperkamp reden bij de eerste omloop drie concurrenten onder de 35 seconden. Dai Dai N'tab werd tweede (34,89), Hein Otterspeer derde (34,91) en Janno Botman vierde (34,96). De tweede omloop begint om 21.25 uur.