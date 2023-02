Verbij mist NK afstanden en rest van schaatsseizoen door liesblessure

Delen via E-mail

Kai Verbij heeft een streep door de NK afstanden en de rest van het schaatsseizoen moeten halen. De sprinter van Jumbo-Visma heeft een liesblessure en moet daar de komende tijd van herstellen.

"Ik baal hier ontzettend van. Na een mindere start van het seizoen was ik erop gebrand om deze aankomende weken nog mooie dingen te laten zien", zegt Verbij, die komend weekend in Thialf titelverdediger op de 500 en 1.000 meter zou zijn.

"Op zich ben ik wel in staat om te schaatsen, maar om jezelf te plaatsen voor de WK afstanden en de resterende World Cups moet je in Nederland in topvorm aan de start verschijnen en razendsnelle tijden neerzetten. Dat lukt op deze manier niet."