Bekijk het programma van de NK afstanden, waarbij WK-tickets op het spel staan

De Nederlandse schaatsers strijken komend weekend neer in Heerenveen voor de NK afstanden. In Thialf staan niet alleen de nationale titels, maar ook startbewijzen voor de WK in maart op het spel. Een overzicht van het programma en een uitleg van de verdeling van de WK-tickets.

Programma

Vrijdag 3 februari

18.15 uur: 5.000 meter mannen

5.000 meter mannen 19.55 uur: Eerste 500 meter mannen

Eerste 500 meter mannen 20.31 uur: 1.500 meter vrouwen

1.500 meter vrouwen 21.25 uur: Tweede 500 meter mannen

Zaterdag 4 februari

14.00 uur: Eerste 500 meter vrouwen

Eerste 500 meter vrouwen 14.40 uur: 3.000 meter vrouwen

3.000 meter vrouwen 15.44 uur: Tweede 500 meter vrouwen

Tweede 500 meter vrouwen 16.24 uur: 1.500 meter mannen

Zondag 5 februari

12.45 uur: 10.000 meter mannen

10.000 meter mannen 14.36 uur: 5.000 meter vrouwen

5.000 meter vrouwen 15.39 uur: 1.000 meter mannen

1.000 meter mannen 16.23 uur: 1.000 meter vrouwen

1.000 meter vrouwen 17.10 uur: Massastart mannen

Massastart mannen 17.31 uur: Massastart vrouwen

Jutta Leerdam bewees vorige maand met de Europese sprinttitel haar topvorm. Ze verdedigt op de NK haar titel op de 500 en de 1.000 meter. Foto: Getty Images

Kwalificatie WK afstanden

Tijdens de NK worden de tickets verdeeld voor de WK, die ook in Thialf worden verreden. De top drie op de NK mag over een maand in actie komen op de WK, behalve bij de 5.000 meter voor vrouwen en de 10.000 meter voor mannen. Op die afstanden kwalificeren alleen de twee beste rijders zich.

De schaatsers op de 500 meter rijden twee ritten op de NK. De rittijden worden bij elkaar opgeteld en de nationale titel gaat naar de winnaar van het klassement. Kwalificatie voor het WK gaat niet op basis van dit klassement; daarvoor is de snelste rit bepalend.

Schaatsbond KNSB heeft de mogelijkheid om op elke afstand één rijder aan te wijzen voor het mondiale eindtoernooi. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als een potentiële wereldkampioen ziek wordt en niet kan meedoen aan de NK.

Bij de massastart staan geen WK-plekken op het spel. Bondscoach Rintje Ritsma bepaalt de selecties voor de teamonderdelen massastart, ploegenachtervolging en teamsprint.