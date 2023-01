Van Zundert plaatst zich overtuigend voor vrije kür op EK kunstrijden

Lindsay van Zundert heeft zich donderdag bij de EK kunstrijden in het Finse Espoo overtuigend geplaatst voor de vrije kür van zaterdag. De Etten-Leurse kwam in de korte kür tot een bijna foutloos optreden.

Van Zundert kwam in de buurt van haar persoonlijk record van 59,24, dat ze tijdens de Olympische Spelen in Peking haalde. Ze werd toen achttiende op de vrije kür.

De Brabantse koos in Espoo voor een nieuwe choreografie, zei ze eerder tegen NU.nl. "Nieuwe küren zijn altijd spannend, want je weet niet of ze goed gaan vallen bij de jury. Mijn choreograaf heeft echt iets anders gemaakt dan wat ik vorig seizoen deed, maar dat is ook wel leuk."