Kunstrijdster Van Zundert is een idool door Spelen, maar heeft ook geldzorgen

Door haar historische olympische deelname in Peking werd Lindsay van Zundert in één klap hét gezicht van het Nederlandse kunstrijden. Toch heeft de zeventienjarige Brabantse nog steeds zorgen over geld. Donderdag begint ze bij de EK in het Finse Espoo aan haar eerste grote toernooi van het seizoen.

Na haar trainingen op de ijsbaan van Breda krijgt Van Zundert sinds een jaar steeds vaker de vraag of ze even wil stoppen voor een foto. De verzoeken komen van jonge kunstrijdsters, maar óók van recreanten die rondjes schaatsen op de 400 meterbaan.

"Dat is het effect van de Spelen. Vroeger gebeurde het bijna nooit", zegt Van Zundert in gesprek met NU.nl. "Ik vind het vooral heel lief van die mensen. Net als dat ik het elke keer bijzonder vind ik als ik berichtjes krijg van meisjes die zeggen dat ik hun idool ben."

Kunstrijden is wereldwijd de grootste ijssport, maar in Nederland was de sport een halve eeuw een haast vergeten discipline. Totdat Van Zundert zich als eerste Nederlandse in 46 jaar plaatste voor de Olympische Spelen. De jonge Etten-Leurse eindigde vorig jaar februari verdienstelijk als achttiende in Peking.

In China merkte Van Zundert al een beetje wat haar deelname losmaakte in Nederland, vooral door de honderden volgverzoekjes op sociale media. De afgelopen maanden kreeg ze ook steeds vaker berichtjes van meisjes die door háár zijn begonnen met kunstrijden.

"En ik begrijp dat de ijsbanen in Nederland ook zien dat de sport populairder wordt", vertelt ze. "Ik zou het heel speciaal vinden als ik iets betekend heb voor het kunstrijden in Nederland. Ik merk eigenlijk alleen positieve effecten van de Spelen."

Lindsay van Zundert werd achttiende bij de Spelen van Peking. Foto: Getty Images

Van Zundert zoekt geld voor Spelen van Milaan

Toch hebben haar droomweken in China één belangrijk probleem niet kunnen oplossen. Van Zundert heeft nog steeds geen sponsor die haar een vast inkomen garandeert. Het leverde drie maanden geleden een noodoproep op. "Financieel is het bijna niet meer op te brengen", zei ze tegen de NOS. "Ik zit eigenlijk wel in een geldcrisis. We zitten echt tegen het randje aan."

Van Zundert hoopte dat haar olympische prestaties haar een A-status zouden opleveren, maar die kreeg ze niet. Sportkoepel NOC*NSF hield voor de vaste toelage vast aan de eis dat een sporter bij een WK of Olympische Spelen in de top twaalf moet eindigen en dat is de kunstrijdster nog niet gelukt.

Dat maakt het niet makkelijker om de stevige kosten - zoals ijshuur en het betalen van haar persoonlijke coaches Carine Herrygers en Thomas Kennes - te blijven dekken. "Kunstrijden is nu eenmaal een heel dure sport", zegt Van Zundert. "Voor dit seizoen is alles geregeld. Maar voor de komende drie jaar richting de Olympische Spelen van Milaan nog niet."

Van Zundert startte in november de crowdfundingactie Help mijn schaatscarrière vooruit, die inmiddels bijna 9.000 euro heeft opgeleverd. Daarnaast wordt ze al jaren ondersteund door de Stichting Kunstrijden Nederland (SKN) van icoon Joan Haanappel, maar ook dat is geen duurzame oplossing richting Milaan 2026.

"SKN heeft heel veel voor mij gedaan en doet nog steeds veel voor mij, maar dat potje is ook een keer leeg", weet Van Zundert. "Bovendien is de stichting vooral bedoeld om talentvolle, jonge schaatssters te helpen. Ik wil niet dat al het geld alleen naar mij gaat, er zijn ook andere meisjes die steun verdienen."

Nederlandse deelnemers EK kunstrijden Lindsay van Zundert (vrouwen)

Nika Osipova en Dmitry Epstein (paarrijden)

Hanna Jakucs en Alessio Galli (ijsdansen)

Van Zundert schaatst nieuwe küren bij EK

SKN en Van Zunderts moeder Chantal Vervuren proberen de geldzorgen zoveel mogelijk bij de Nederlands kampioene weg te houden, zodat zij zich volledig kan richten op haar prestaties op het ijs. "Ik probeer mezelf continu te verbeteren, dat is het enige wat ik echt kan doen", zegt Van Zundert.

De Brabantse kan zich deze week bij de EK in Espoo voor het eerst deze winter weer presenteren aan het grote publiek. Ze zal in de Metro Areena even buiten de Finse hoofdstad Helsinki haar nieuwe korte en vrije kür laten zien, die haar Franse choreograaf Benoît Richaud na de Spelen voor haar heeft gemaakt.

"Nieuwe küren zijn altijd spannend, want je weet niet of ze goed gaan vallen bij de jury", vertelt Van Zundert. "Mijn choreograaf heeft echt iets anders gemaakt dan wat ik vorig seizoen deed, maar dat is ook wel leuk. En tot nu toe lijkt het goed te gaan."

Van Zundert reed in het voorseizoen vijf wedstrijden, waarin een stijgende lijn te ontdekken was. Bij haar laatste optreden - begin december bij de Golden Spin in Zagreb - kwam ze tot een totaalscore van 174,81 punten. Daarmee zat ze nog maar 1 punt onder haar persoonlijk record van de Spelen van Peking.

Haar belangrijkste doel bij de EK is om de vrije kür te halen. Daarvoor moet ze in een veld van 30 schaatssters in de top 24 van de korte kür komen. "Ik wil graag weer laten zien waar ik sta op dit niveau", zegt Van Zundert. "En als mijn resultaten goed zijn, wordt het voor bedrijven hopelijk ook aantrekkelijker om te investeren."

Programma EK kunstrijden (vrouwen) Donderdag 26 januari, vanaf 12.35 uur : Korte kür

: Korte kür Zaterdag 28 januari, vanaf 12.00 uur: Vrije kür

