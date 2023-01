Schulting sluit EK af met vier keer goud, aflossingsploegen pakken drie titels

Suzanne Schulting heeft de EK shorttrack in het Poolse Gdansk zondag afgesloten met vier gouden medailles en een zilveren. Ze werd tweede op de 1.000 meter en pakte goud op de aflossing bij de vrouwen én op de gemengde aflossing. De mannen werden ook kampioen op de aflossing, waardoor Jens van 't Wout op drie goud en twee zilver eindigt.

Schulting was ook op de kilometer op weg naar de overwinning, maar werd in de laatste ronde verrast door Hanne Desmet. Schulting leek te veel bezig te zijn met landgenote Xandra Velzeboer, waardoor de Belgische in de laatste bocht haar kans greep.

"Heel kut", reageerde Schulting na afloop bij de NOS. "Ik ga alleen maar voor goud. Het was zwaar ijs, maar dat mag geen excuus zijn. Ik dacht dat ik alles onder controle had en goed zat, maar blijkbaar niet. Hanne kon met snelheid nog binnendoor komen. Ik baal er vreselijk van."

Van 't Wout moest in de slotronden de Italiaan Pietro Sighel inhalen. Hij leek genoeg te moeten nemen met zilver, maar de Italiaan ging in de laatste bocht onderuit. Van 't Wout bleef daarna Stijn Desmet (België), de broer van Hanne, nipt voor.

"Het ging gewoon perfect", zei Van 't Wout tegen de NOS over de finale op de kilometer. Hij schrok van een valpartij achter hem. "Als ik niet was geschrokken, denk ik dat ik Desmet gewoon achter me had kunnen houden."