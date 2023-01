Schulting grijpt net naast goud op 1.000 meter op EK, Velzeboer gediskwalificeerd

Suzanne Schulting is er zondag niet in geslaagd goud te veroveren op de 1.000 meter. De Nederlandse pakte in het Poolse Gdansk zilver, achter de Belgische winnares Hanne Desmet. Xandra Velzeboer eindigde als derde, maar werd gediskwalificeerd vanwege het veroorzaken van een valpartij.

De 25-jarige Schulting joeg op de 1.000 meter op haar derde titel dit EK. Ze pakte zaterdag goud op zowel de 500 meter als 1.500 meter.

Schulting leek ook op de kilometer op weg naar de zege, maar werd in de laatste ronde geklopt door De Smet.

Velzeboer kwam als derde over de finish, maar veroorzaakte gedurende de race een val van de Duitse Anna Seidel. De 22-jarige Nederlandse kende een teleurstellend toernooi. Ze werd in de eerste heat van de 500 meter al meteen gediskwalificeerd vanwege een valse start.

Bij de mannen staat Jens van 't Wout straks in de finale van de 1.000 meter. Broer Melle van 't Wout en Itzhak de Laat waren in de kwartfinale al gestrand.

Dit bericht wordt aangevuld.

Eerder

Aanbevolen artikelen