Schulting en Van 't Wout pakken EK-zilver op kilometer, diskwalificatie Velzeboer

Suzanne Schulting en Jens van 't Wout hebben zondag bij de EK shorttrack zilver gepakt op de 1.000 meter. De twee Nederlanders eindigden in het Poolse Gdansk achter zus en broer Hanne en Stijn Desmet. Xandra Velzeboer eindigde bij de vrouwen als derde, maar werd opnieuw gediskwalificeerd.

De 25-jarige Schulting joeg op de 1.000 meter op haar derde titel dit EK. Ze pakte zaterdag goud op zowel de 500 meter als 1.500 meter.

Schulting was ook op de kilometer op weg naar de overwinning, maar werd in de laatste ronde verrast door Desmet. Schulting leek te veel bezig te zijn met Velzeboer, waardoor de Belgische in de laatste bocht haar kans greep.

"Heel kut", reageerde Schulting na afloop bij de NOS. "Ik ga alleen maar voor goud. Het was zwaar ijs, maar dat mag geen excuus zijn. Ik dacht dat ik alles onder controle had en goed zat, maar blijkbaar niet. Hanne kon met snelheid nog binnendoor komen. Ik baal er vreselijk van."

Velzeboer kwam als derde over de finish, maar veroorzaakte gedurende de race een val van de Duitse Anna Seidel. De 22-jarige Nederlandse werd uit de uitslag geschrapt. Ze werd bij de 500 meter (valse start) en 1.500 (onreglementaire duw) ook al gediskwalificeerd.

Jens van 't Wout werd geklopt door Stijn Desmet, de broer van Hanne. Foto: Getty Images

Van 't Wout nipt geklopt

Bij de mannen pakte Jens van 't Wout zilver op de 1.000 meter. Hij werd in de laatste ronde ingehaald door de Belg Stijn Desmet, de broer van Hanne.

Van 't Wout won eerder goud op de 1.500 meter en zilver op de 500 meter. Hij was de enige Nederlandse deelnemer in de eindstrijd van de kilometer. Broer Melle van 't Wout en Itzhak de Laat waren in de kwartfinale al gestrand.

"Het ging gewoon perfect", zei Van 't Wout, die tijdens de race schrok van een valpartij achter hem. "Als ik niet was geschrokken, denk ik dat ik hem gewoon achter me had kunnen houden."

Sjinkie Knegt is afwezig in Gdansk. De Fries greep op het NK naast een EK-ticket. Hij hoopte nog op een aanwijsplek, maar kreeg die niet van de KNSB.

Bij de gemengde aflossing belandde Nederland wel op de hoogste trede van het podium. Schulting, Velzeboer, De Laat en Jens van 't Wout klopten in een bloedstollende finale België en Italië.

Van 't Wout moest in de slotronden de Italiaan Pietro Sighel inhalen. Hij leek genoeg te moeten nemen met zilver, maar de Italiaan ging in de laatste bocht onderuit. Van 't Wout bleef daarna de Desmet (België) nipt voor.

Eerder

Aanbevolen artikelen