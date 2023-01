Schulting en Jens van 't Wout veroveren Europese titels op 1.500 meter

Suzanne Schulting en Jens van 't Wout zijn zaterdag Europees kampioen geworden op de 1.500 meter bij de EK shorttrack in de Poolse stad Gdansk. Van 't Wout pakte het goud in de slotmeters.

Schulting nam zeven ronden voor het einde de leiding en stond die niet meer af. De Belgische Hanne Desmet kwam op de finish nog wel dichtbij, maar moest zich gewonnen geven en pakte zilver. De Duitse Anne Seidel werd derde.

Voor Schulting is het haar elfde gouden EK-medaille in totaal en haar vierde op een rij op de 1.500 meter. De Friezin won bij de voorgaande drie edities ook het eindklassement. Die allroundtitel is afgeschaft. Vanaf nu worden alleen per afstand medailles uitgereikt.

Bij de mannen pakte Van 't Wout op spectaculaire wijze zijn eerste gouden medaille op een internationaal titeltoernooi. De Nederlander leek tweede te worden achter Stijn Desmet, maar hij zette zijn schaats net iets eerder over de finish dan de Belg. Friso Emons pakte het brons.

Van 't Wout brak dit seizoen door in het internationale shorttrack. De Nederlander, die vorig jaar op de Olympische Spelen in Peking in de series werd uitgeschakeld op de 500 én 1.000 meter, won dit seizoen drie wereldbekerwedstrijden. Het waren zijn eerste zeges bij de senioren.

Schulting en Van 't Wout kunnen later op de dag nog een medaille winnen. Schulting plaatste zich overtuigend voor de finale op de 500 meter. Van 't Wout moet nog in actie komen in de halve eindstrijd. De finale van de kortste afstand volgt vanaf 16.55 uur. Yara van Kerkhof strandde in de halve finales: ze kwam in haar heat ten val.

Jens van 't Wout zette zijn schaats net iets eerder over de streep dan Stijn Desmet. Foto: Getty Images

Velzeboer loopt finale mis op slecht EK

Xandra Velzeboer en Selma Poutsma liepen beiden de finale van de 1.500 meter mis. Velzeboer eindigde weliswaar als tweede in haar halve finale, maar werd gediskwalificeerd omdat ze een beuk aan Seidel had uitgedeeld. Poutsma kwam ten val. Zij won later wel de B-finale.

Voor Velzeboer dreigt het EK zo uit te lopen op een mislukking. De Culemborgse werd vrijdag na een valse start gediskwalificeerd op de 500 meter, de afstand waarop ze titelverdediger was. Voor Velzeboer volgt een herkansing op de 1.000 meter, de aflossing en de gemengde aflossing.

Ook Itzhak de Laat haalde de eindstrijd van de 1.500 meter niet. In de laatste bocht voor de finish kreeg hij een tikje, waardoor hij als nummer twee enkele plaatsen verloor. Hij kreeg van de jury geen ticket voor de finale.

Sjinkie Knegt is een opvallende afwezige bij de EK in Gdansk, die tot en met zondag duurt. De ervaren Fries reed onlangs een dramatisch NK, waar de EK-tickets werden verdeeld. Hij hoopte nog op een aanwijsplek, maar kreeg die niet van de KNSB.

Xandra Velzeboer werd ook op de 1.500 meter gediskwalificeerd en kent daarmee een slecht EK. Foto: Getty Images

