Oppermachtige Schulting pakt twee Europese titels, goud en zilver Van 't Wout

Suzanne Schulting heeft zaterdag bij de EK shorttrack in de Poolse stad Gdansk indruk gemaakt door goud op de 500 en 1.500 meter te veroveren. Jens van 't Wout kroonde zich eveneens tot Europees kampioen op de 1.500 meter en pakte zilver op de kortste afstand.

De 25-jarige Schulting was in de finale van de 500 meter oppermachtig. Ze pakte direct de leiding en hield de Poolse thuisfavoriet Natalia Maliszewska vakkundig achter zich. De Italiaanse Arianna Valcepina eindigde als derde.

Schulting pakte haar derde Europese titel op de 500 meter, na eerder succes in 2020 en 2021. Ze werd een jaar geleden bij de Olympische Spelen in Peking tweede op dat nummer. Bij de EK in Gdansk kan Schulting ook nog goud op de 1.000 meter en de relay pakken. De medailles op die nummers worden zondag verdeeld.

Xandra Velzeboer gold vooraf als belangrijkste concurrent voor Schulting op de 500 meter in Gdansk, maar het ging vrijdag al mis voor de wereldkampioen. Ze werd gediskwalificeerd vanwege een valse start in de kwalificatieronde. Yara van Kerkhof werd na een valpartij in de halve finales veroordeeld tot de B-finale.

Anderhalf uur voor de finale op de 500 meter was Schulting al een klasse apart op de 1.500 meter. Ze nam zeven ronden voor het einde de leiding en die stond ze niet meer af. De Belgische Hanne Desmet kwam op de finish nog wel dichtbij, maar moest zich gewonnen geven en pakte zilver. De Duitse Anna Seidel werd derde.

Schulting veroverde haar vierde Europese titel op rij op de 1.500 meter en staat nu in totaal op twaalf gouden EK-medailles. Daarnaast won de Friezin bij de voorgaande drie edities ook het eindklassement. Die allroundtitel is afgeschaft. Vanaf nu worden alleen per afstand medailles uitgereikt.

Op de 1.500 meter bij de mannen pakte Van 't Wout op spectaculaire wijze zijn eerste gouden medaille op een internationaal titeltoernooi. De Nederlander leek tweede te worden achter Stijn Desmet, maar hij zette zijn schaats net iets eerder over de finish dan de Belg. Friso Emons pakte het brons.

Van 't Wout hoopte op de 500 meter het voorbeeld van Schulting te volgen, maar dat lukte hem niet. Hij moest vanaf de start in de achtervolging en moest de Italiaan Pietro Sighel twee rondes voor het einde laten gaan. Van 't Wout stelde wel het zilver veilig, voor Reinis Berzins uit Letland.

Van 't Wout brak dit seizoen door in het internationale shorttrack. De Nederlander, die vorig jaar op de Olympische Spelen in Peking in de series werd uitgeschakeld op de 500 én 1.000 meter, won dit seizoen drie wereldbekerwedstrijden. Het waren zijn eerste zeges bij de senioren.

De tweede dag van de EK shorttrack werd zaterdag afgesloten met de halve finales van de relay. Zonder Schulting, die rust kreeg, plaatsten de Nederlandse vrouwen (Selma Poutsma, Van Kerkhof, Michelle Velzeboer en Xandra Velzeboer) zich probleemloos voor de finale. De mannen (Izhak de Laat, Friso Emons, Jens van 't Wout en Melle van 't Wout) haalden eveneens de eindstrijd.

Sjinkie Knegt is een opvallende afwezige bij de EK in Gdansk. De ervaren Fries reed onlangs een dramatisch NK, waar de EK-tickets werden verdeeld. Hij hoopte nog op een aanwijsplek, maar kreeg die niet van de KNSB.

