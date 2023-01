Wereldkampioen Velzeboer direct gediskwalificeerd op 500 meter bij EK shorttrack

De EK shorttrack in Gdansk is erg slecht begonnen voor Xandra Velzeboer. De regerend wereldkampioen werd direct gediskwalificeerd op de 500 meter. Dit betekent onder meer dat een langverwacht duel met Suzanne Schulting nog even uitblijft.

Velzeboer stond in de eerste heat van de 500 meter aan de start en vertrok te vroeg. De afstand zat er daardoor al op voor de 22-jarige Nederlandse, van wie veel verwacht wordt.

Schulting bereikte als snelste van haar heat wel eenvoudig de volgende ronde van de 500 meter. Dat gold ook voor Yara van Kerkhof, die eveneens de beste was in haar serie.

Zowel Velzeboer als Schulting is titelkandidaat op alle drie individuele nummers. Velzeboer brak dit seizoen door met onder meer drie wereldbekerzeges, terwijl Schulting al jaren aan de top staat en de laatste drie EK-edities won.

Ook op 1.500 meter Nederlands succes

Op de 1.500 meter plaatsten Velzeboer, Schulting en Selma Poutsma zich als snelsten van hun heat wél voor de halve finales in Polen. Bij de mannen zijn Friso Emons, Jens van 't Wout en Itzhak de Laat op dezelfde afstand ook halvefinalist.

Van 't Wout overleefde ook op de 500 meter eenvoudig de heats, net als Melle van 't Wout. Daan Kos werd net als landgenoot Velzeboer gediskwalificeerd en kon plaatsing voor de volgende ronde dus vergeten.

In tegenstelling tot voorgaande edities is er bij de EK shorttrack geen allroundtitel per geslacht te verdelen; dat is geschrapt. Het toernooi duurt tot en met zondag.

Sjinkie Knegt is een opvallende afwezige in Gdansk. De ervaren Fries reed onlangs een dramatisch NK, waar de EK-tickets werden verdeeld. Hij hoopte nog op een aanwijsplek, maar kreeg die niet van de KNSB.

Eerder

Aanbevolen artikelen