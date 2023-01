Bondscoach kijkt uit naar strijd tussen Schulting en Velzeboer op EK shottrack

Bondscoach Niels Kerstholt kijkt uit naar de strijd tussen Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer bij de EK shorttrack in Gdansk. De twee zijn titelkandidaten op alle drie de individuele afstanden in de Poolse stad.

"Er is een kans dat de dames elkaar in de weg gaan zitten", zegt Kerstholt tegen persbureau ANP. "Ze willen natuurlijk allebei winnen. We gaan ze niet samen tegen de rest laten rijden."

De 25-jarige Schulting won de laatste drie EK-edities en is de komende editie huizenhoog favoriet. Velzeboer rukt met name dit seizoen op: de Culemborgse won drie wereldbekerwedstrijden en reed een wereldrecord op de 500 meter.

In tegenstelling tot voorgaande edities is er geen allroundtitel per geslacht te verdelen. De shorttrackers kunnen alleen nog per afstand een titel winnen. Het zijn negen titels: drie bij de vrouwen (500, 1.000 en 1.500 meter), drie bij de mannen (ook de 500, 1.000 en 1.500 meter) en de andere drie titels worden verdeeld bij de aflossing (vrouwen, mannen en gemengd).

Kerstholt zegt het "verschrikkelijk jammer" te vinden dat het allroundklassement is afgeschaft. "Je kunt een keer onderuit worden gereden of last hebben van een botte schaats. In het allroundklassement kun je zien wie de allerbeste is. Het is jammer dat ze dat element eruit hebben gehaald."

Kerstholt kan ermee leven als Nederland niet alle titels wint. "Maar ik ben wel ontevreden als mijn rijders elkaar in de haren vliegen en we niets winnen. Als je naar de wereldbekerwedstrijden kijkt, is het logisch dat wij op veel nummers favoriet zijn. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen hebben we laten zien te kunnen winnen."

