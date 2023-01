Schulting weer topfavoriet bij EK, maar ze kan allroundtitel niet verdedigen

Suzanne Schulting verdedigt vanaf vrijdag in het Poolse Gdansk drie Europese titels. De 25-jarige Nederlandse kan tot haar teleurstelling niet voor de vierde keer op rij dé Europees kampioen shorttrack worden, omdat de allroundtitel is geschrapt.

Geen ingewikkelde puntentelling en geen superfinale aan het einde van het individuele toernooi: voor de vaste shorttrackkijkers zal het EK in Gdansk even wennen zijn.

Bij de laatste drie EK's - in 2019, 2020 en 2021 - won Schulting de allroundtitel. Komend weekend gaat ze 'alleen' voor goud op de 500, 1.000 en 1.500 meter én op de relay voor vrouwen en voor gemengde teams. "Ik denk dat het geen verstandige beslissing is van de ISU om die allroundtitel eruit te halen", zei de drievoudig olympisch kampioen aan het begin van dit seizoen tegen de NOS . "Ik vind het ontzettend jammer."

Schulting kreeg bijval van haar ploeggenoot Sjinkie Knegt, die in 2012, 2015 en 2018 EK-goud veroverde. "Ik vond het mooi dat de man die de allroundtitel won echt de beste shorttracker was", zei hij eind september. "Voor mij neemt dit besluit van de ISU de charme van een EK en WK deels weg."

De 33-jarige Knegt is deze week de grote afwezige in Gdansk. De ervaren Fries was jarenlang de kopman van het Nederlandse shorttrack, maar presteerde de afgelopen maanden mede door een rugblessure niet goed genoeg om zich te plaatsen voor de EK.

Bij de vrouwen is Schulting titelverdediger op de 500, 1.000 én 1.500 meter. Haar laatste nederlaag in een EK-finale op een van die drie afstanden was in 2019. De grootste concurrent van Schulting zou weleens uit eigen land kunnen komen. Xandra Velzeboer is de regerend wereldkampioen op de 500 meter en pakte deze winter al drie keer individueel goud in de wereldbeker. Dat zijn wel drie zeges minder dan Schulting bij elkaar schaatste.