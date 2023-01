Roest wint fraai duel met Eitrem: 'Hebben allrounden weer op de kaart gezet'

Het spannende duel tussen Patrick Roest en de verrassende Noor Sander Eitrem bij het EK in Hamar was uitstekende reclame voor het allroundschaatsen. Topfavoriet Roest won de strijd, maar wel met veel meer moeite dan hij had gewild.

Roest is geen schaatser die graag zijn emoties toont. Maar na de dramatische 1.500 meter zondag in het Vikingskipet is het voor coach Robin Derks meteen duidelijk dat een rustig gesprek met zijn kopman er even niet in zit.

"Patrick baalde verschrikkelijk, dus we hebben hem eerst laten uitrazen", zegt Derks. "Hoe dat eruit zag? Nou… hij was niet blij, laten we het daarop houden. Er was wel wat werk aan de winkel richting de 10 kilometer."

De 27-jarige Roest begon als klassementsleider aan de slotdag van het EK allround, maar op de 1.500 meter ging het in een rechtstreeks duel met Eitrem helemaal mis. Roest dacht dat hij in de slotronde nog voor de jonge Noor langs kon kruisen, maar die gok pakte verkeerd uit. De Nederlander moest in de remmen en gaf bijna anderhalve seconde toe op zijn concurrent. Dat kostte hem zijn eerste plek in de algemene rangschikking.

"Ik maakte gewoon een fout. En daarom was ik heel boos op mezelf", zegt Roest. "Ik heb geen dingen gesloopt of ontzettend gescholden, maar leuk was het niet. Ik wist dat ik het mezelf onnodig moeilijk had gemaakt en vond het heel lastig om over die teleurstelling heen te komen."

Nadat Roest had uitgefietst en iets was gekalmeerd, ging hij alsnog het gesprek aan met Derks. "Vergeet die 1.500 meter. Daar hebben we het later wel een keer over", zei de coach. "Richt je nu volledig op de 10 kilometer, want daar kun je alles nog op rechtzetten. Het is tijd om terug te bluffen richting Eitrem."

De aanwezige Noorse fans genoten van het duel tussen Patrick Roest (rechts) en Sander Eitream. Foto: ANP

Roest en Eitrem geven fans in Hamar een fraai gevecht

Roest is het gewend dat hij bij de finale van een allroundtoernooi een ruime voorsprong moet verdedigen. Eind december, bij het NK in Heerenveen, had hij op de 10 kilometer gelapt mogen worden door zijn concurrenten, zo groot was het gat na de eerste drie afstanden.

In Hamar stond de drievoudig wereldkampioen opeens voor een totaal andere taak: hij moest 1,78 seconden goedmaken op Eitrem. "Ik vond het erg spannend dat ik in de aanval moest op de 10 kilometer", zegt Roest. "Dat was eigenlijk voor het eerst."

In het Noorse kamp was het geloof in een stunt inmiddels flink gegroeid. "Vooraf had niemand gedacht dat Sander het zo spannend zou kunnen maken", zegt de Noorse bondscoach Bjarne Rykkje. "Maar nu was hij opeens heel dicht bij de titel, die kans wilde hij niet laten liggen."

"Voor de 10 kilometer zei hij in de kleedkamer tegen mij: "Ik heb op de andere afstanden ontzettend goed gereden, waarom zou ik dat niet nog een keer kunnen doen?'"

Patrick Roest is voor de tweede keer Europees kampioen allround. Foto: Pro Shots

Roest blij met strijd tussen Nederland en Noorwegen

De fans in het zeker niet uitverkochte Vikingskipet kregen vervolgens een zeer fraaie slotrit van het EK voorgeschoteld. Roest nam direct het initiatief, maar Eitrem bleef constant binnen twee seconden van de titelverdediger.

De Noor had ook een antwoord op een versnelling van Roest met nog zeven rondes te gaan, maar in de laatste kilometer moest hij zich toch gewonnen geven. Op de streep was Roest ruim zes seconden sneller dan Eitrem, voldoende voor zijn tweede Europese titel.

"Voor het publiek was het machtig mooi. Voor mij wat minder", lacht Roest. "Ik heb zeker geen perfect toernooi geschaatst, maar Eitrem en ik hebben het allrounden vandaag wel weer op de kaart gezet. Het is mooi dat er een strijd tussen Nederland en Noorwegen was, dat is heel belangrijk voor de toekomst. Ik heb nog nooit in zo'n leeg Vikingskipet gereden, dus ik hoop dat dit duel ervoor zorgt dat er de volgende keer weer meer Noren naar het stadion komen."

