Trotse Rijpma-de Jong evenaart Wüst en Keulen-Deelstra: 'Ben nog niet klaar'

Het duurde even voordat Antoinette Rijpma-de Jong individuele titels begon te winnen op internationale schaatstoernooien. In 2019 ging ze die drempel over en zondag pakte de 27-jarige Friezin in Hamar haar derde Europese allroundtitel op rij. Daarmee kwam ze in een fraai rijtje.

In het Vikingskipet hing dit weekend een spandoek met de tekst "I bet you're slower than Antoinette". Het was gemaakt door de man en een paar vrienden van Rijpma-de Jong, maar de schaatsster zag het pas toen haar Noorse concurrent Ragne Wiklund haar erop wees. "Ik heb er heel erg hard om gelachen."

Het rijmpje bleek zondag aan het einde van de middag een correcte voorspelling te zijn. Niemand was bij het EK sneller dan Rijpma-de Jong, in ieder geval niet in het klassement over vier afstanden. Wiklund maakte het nog even spannend op de afsluitende 5 kilometer, maar kon de eerste plek van de rijdster van Jumbo-Visma nooit écht bedreigen.

Zo was Rijpma-de Jong na 2019 en 2021 opnieuw de beste allroundster van Europa. Ze is pas de derde Nederlandse vrouw met drie Europese titels achter elkaar. Schaatsiconen Ireen Wüst (2013, 2014 en 2015) en Atje Keulen-Deelstra (1972, 1973 en 1974) gingen haar voor, in een tijd dat het EK nog elk jaar werd georganiseerd.

"Dat soort statistieken zijn meer iets voor als ik gestopt ben en terugkijk op mijn carrière. Ik ben nu namelijk nog niet klaar met titels winnen", zegt Rijpma-de Jong met een glimlach. "Maar Keulen-Deelstra en Wüst waren natuurlijk echt fantastische schaatssters. Ik mag er trots op zijn dat ik bij hun clubje hoor."

Meeste titels bij EK allround voor vrouwen Gunda Niemann (Dui): 8

Ireen Wüst (Ned), Martina Sáblíková (Tsj), Anni Friesinger (Dui), Andrea Mitscherlich (Dui): 5

Antoinette Rijpma de Jong (Ned), Atje Keulen-Deelstra (Ned), Claudia Pechstein (Dui): 3

'Deze titel is heel bijzonder voor mij'

Het EK stond niet bij elke Nederlandse schaatser hoog op het prioriteitenlijstje, maar voor Rijpma-de Jong was het toernooi een van haar belangrijkste doelen deze winter. "Toen ik zag dat het EK in Hamar was, dacht ik meteen: daar wil ik heel graag goud winnen. Omdat Noorwegen een land is waar allrounden groot is."

Bovendien had Rijpma-de Jong nog wat goed te maken in het Vikingskipet. In 2020 en 2022 was de ijshal het decor van het WK allround en toen moest ze twee keer genoegen nemen met brons. "Deze titel is daarom heel bijzonder voor mij."

"Van tevoren werd er van mij verwacht dat ik het wel even zou doen. En tijdens het toernooi is het me door de concurrentie ook niet makkelijk gemaakt. Dat maakt deze gouden medaille misschien nog wel specialer. Dat ik heb laten zien dat ik mentaal sterk genoeg ben om weer op de hoogste trede van het podium te staan."

Het podium van het EK allround, met van links naar rechts Ragne Wiklund, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud. Foto: ANP

Rijpma-de Jong wil echt genieten van Europese titel

Genieten van een titel is niet altijd even makkelijk voor Rijpma-de Jong. Zondag begon ze met de gouden medaille om haar nek eerst te analyseren wat er fout was gegaan dit weekend en wat ze de volgende keer beter moet doen.

Over de 1.500 meter, die ze won: "Het was iets te lafjes, net niet". En over de 5.000 meter, waarop ze derde werd: "Het was de hele rit knokken, ik had geen rust in mijn slag. Dan duren 12,5 rondes erg lang en is de 5 kilometer niet leuk."

Dat perfectionisme zorgde er in het verleden soms voor dat Rijpma-de Jong op grote toernooien naast de belangrijkste prijzen greep. "Ik weet dat ik het mezelf lastig kan maken", zegt ze.

"Vorige week, na mijn zege bij het NK allround, heb ik misschien twee dagen afstand genomen. Daarna gingen mijn gedachten alweer naar dit EK. Gelukkig is de volgende wedstrijd pas over een maand (de NK afstanden van 3 tot en met 5 februari, red). Ik ga dus wat langer genieten van deze Europese titel."

