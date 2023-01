Roest prolongeert Europese titel na onverwacht spannende strijd met Noor Eitrem

Patrick Roest heeft zondag in Hamar op fraaie wijze zijn Europese titel allround geprolongeerd. De 27-jarige schaatser poetste dankzij een sterke race op de afsluitende 10 kilometer zijn kleine achterstand op de Noorse revelatie Sander Eitrem weg. De Belg Bart Swings veroverde brons.

Pas na een versnelling in de slotfase wist Roest zijn Noorse rivaal van zich af te schudden en gaf Eitrem zich gewonnen. De Nederlander klokte 12.58,09 en was daarmee zes seconden sneller dan zijn concurrent, die met 13.04,24 wel een dik persoonlijk record neerzette.

Swings had aan de vijfde tijd op de 10 kilometer (13.22,92) voldoende om als derde te eindigen in het klassement. Roest was zodoende de enige Nederlander op het podium. Beau Snellink en Marcel Bosker werden respectievelijk zesde en zevende.

Zijn uitdager Eitrem greep weliswaar naast het goud in Hamar, maar hij gaf het Noorse schaatsen wel weer hoop na de vele successen in de vorige eeuw. Johann Olav Koss was in 1991 de laatste Noor die een Europese allroundtitel veroverde.