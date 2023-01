Rijpma-de Jong voor derde keer Europees kampioen allround, brons Groenewoud

Delen via E-mail

Antoinette Rijpma-de Jong is zondag in Hamar voor de derde keer op rij Europees kampioen allround geworden. De 27-jarige schaatsster begon als leidster aan de afsluitende 5 kilometer en hield stand. Debutante Marijke Groenewoud won brons, achter de Noorse Ragne Wiklund (zilver).

De 27-jarige Rijpma-de Jong werd zaterdag eerste op de 500 meter en tweede op de 3 kilometer. Zondag was ze de snelste op de 1.500 meter, waardoor ze op de 5 kilometer een voorsprong van 10,33 seconden op Groenewoud verdedigde. Wiklund moest 12,63 seconden goedmaken.

Wiklund klopte Rijpma-de Jong op de 3 kilometer en de Noorse zette in de voorlaatste rit van de 5 kilometer ook een prima tijd neer. Rijpma-de Jong wist vervolgens precies wat ze moest rijden om kampioen te worden en kwam uit op 7.05,23. Dat was 'slechts' de derde tijd op de slotafstand, maar het was ruim voldoende voor goud.