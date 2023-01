Roest raakt EK-leiding verrassend kwijt aan Eitrem, Rijpma-de Jong blijft eerste

Patrick Roest is zondag op de voorlaatste afstand van het EK allround verrassend de eerste plek in het klassement kwijtgeraakt aan Sander Eitrem. De jonge Noor won de 1.500 meter en passeerde de titelverdediger. Bij de vrouwen was leidster Antoinette Rijpma-de Jong de snelste op de schaatsmijl in Hamar.

Roest leed zaterdag op de 5 kilometer al een onverwachte nederlaag. De twintigjarige Eitrem was ruim een seconde sneller dan de topfavoriet en maakte het allroundtoernooi daarmee spannender dan verwacht.

Een dag later konden de Noorse fans in Hamar nog een keer hard juichen. Eitrem was op de 1.500 meter in een rechtstreeks duel liefst 1,39 seconden sneller dan Roest: 1.44,44 om 1.45,83. Dat kwam vooral door de laatste kruising, waarop Roest lang wachtte met voorrang verlenen. Uiteindelijk hield hij wel in en dat kostte veel tijd.

De 27-jarige Roest verdedigde op de 1.500 meter een voorsprong van 1,13 seconden op Eitrem en raakte zijn voordelige marge dus kwijt. Op de 10 kilometer moet hij 1,78 seconden goedmaken op de nieuwe nummer één. Roest is op papier een veel betere 10 kilometer-rijder dan Eitrem, maar de Noor toont dit weekend een uitstekende vorm.

Achter het topduo is er ook nog een spannende strijd om het brons. De Belg Bart Swings klokte de vierde tijd op de 1.500 meter (1.46,03) en bleef derde in het klassement (+29,06 op Eitrem). De Noor Peder Kongshaug was twee honderdsten sneller (1.46,01) en moet op de 10 kilometer 2,46 seconden inlopen op Swings.

Marcel Bosker en Beau Snellink lijken kansloos voor een podiumplek. Bosker, twee jaar geleden nog goed voor zilver, werd vijfde op de 1.500 meter (1.47,24) en is ook de nummer vijf van het klassement( (+51,22 seconden op Eitrem). Snellink zette de achtste tijd neer op de 1.500 meter (1.49,01) en staat na drie afstanden zesde (+1.02,22 minuut op Eitrem)

Antoinette Rijpma-de Jong lijkt op weg naar haar derde Europese titel. Foto: Getty Images

Rijpma-de Jong pakt minder tijd dan gehoopt

Rijpma-de Jong rijdt dit hele seizoen uitstekende 1.500 meters en hoopte zondag in het Vikingskipet op die afstand flink wat tijd te pakken op Marijke Groenewoud en Ragne Wiklund. Dat lukte niet echt.

Bij het NK allround van vorige week in Thialf was de rijdster van Jumbo-Visma op de schaatsmijl bijna twee seconden sneller dan Groenewoud. In Noorwegen was het verschil tussen de twee Nederlandse vrouwen slechts 0,27 seconden: 1.55,39 om 1.55,66.

De Noorse Wiklund bleef ook binnen een seconde van de tijd van Rijpma-de Jong. De regerend wereldkampioene op de 1.500 meter klokte met 1.56,29 de derde tijd. Rijpma-de Jong verdedigt op de afsluitende 5 kilometer een voorsprong van 10,33 seconden op Groenewoud en 12,63 seconden op Wiklund.

Het gat tussen de top drie en de rest van het veld is immens. Robin Groot bleef nog het dichtst in de buurt op de 1.500 meter (vierde in 1.58,27). De EK-debutant is ook de nummer vier van het klassement, met een achterstand van 35,63 seconden op Rijpma-de Jong.

De 27-jarige Rijpma-de Jong werd zaterdag eerste op de 500 meter en tweede op de 3.000 meter, achter Wiklund. De Friezin kan met een derde Europese titel op rij in de voetsporen treden van landgenoten Ireen Wüst (2013, 2014 en 2015) en Atje Keulen-Deelstra (1972, 1973 en 1974). De 22-jarige Wiklund wil Noorwegen de eerste medaille bezorgen op een EK allround voor vrouwen.

De 5 kilometer voor vrouwen begint zondag om 15.21 uur. De slotafstand bij de mannen, de 10 kilometer, start om 16.11 uur.

