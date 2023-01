Rijpma-de Jong wint 1.500 meter bij EK, maar pakt minder tijd dan gehoopt

Antoinette Rijpma-de Jong heeft zondag haar leidende positie op het EK allround in Hamar verstevigd door de 1.500 meter te winnen. De titelverdedigster pakte wel minder tijd op Marijke Groenewoud en Ragne Wiklund dan ze had gehoopt.

Rijpma-de Jong rijdt dit hele seizoen uitstekende 1.500 meters. Bij het NK allround van vorige week in Thialf was ze op de schaatsmijl bijna twee seconden sneller dan Groenewoud. Zondag in het Vikingskipet was het verschil tussen de twee Nederlandse vrouwen slechts 0,27 seconden: 1.55,39 om 1.55,66.