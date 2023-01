Irene Schouten voor het eerst in drie jaar geklopt in marathonwedstrijd

Aan de ongeslagen status van Irene Schouten in het marathonschaatsen is zaterdag na lange tijd een einde gekomen. De drievoudig olympisch kampioene kon in de tiende wedstrijd om de Marathon Cup in Heerenveen niet meedoen om de zege.

De dertigjarige Schouten zat niet bij de kopgroep van elf waaruit na tachtig ronden de winnares kwam. Ineke Dedden en Arianna Pruisscher ontsnapten in de slotfase uit de kopgroep en Dedden klopte Pruisscher vervolgens op de streep.

Schouten, die op 1 januari nog voor de zevende keer de Nederlandse titel op de marathon had veroverd, eindigde als dertiende. Volgens de website schaatspeloton.nl was Schouten sinds 19 oktober 2019 ongeslagen in een marathon waarin zij aan de start kwam.

Schouten gaf dit weekend de voorkeur aan een marathonwedstrijd boven het EK allround in Hamar. De Nederlandse wil in alle rust toewerken naar de WK afstanden van maart in Heerenveen en daar past het Europese titeltoernooi niet in. Schouten werd vorig jaar wereldkampioen allround.

Bij de mannen ging de zege naar Sjoerd den Hertog. Hij won in het oranje pak van de klassementsleider de sprint van een grote kopgroep. Den Hertog verstevigde zodoende ook zijn leidende positie in het klassement van de cup. Harm Visser schaatste naar de tweede plaats, Luc ter Haar werd derde.

Eerder

Aanbevolen artikelen