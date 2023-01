Otterspeer kapot na mislukt EK: 'Heb goud door mijn vingers laten glippen'

Hein Otterspeer leek in Hamar op weg om op zijn 34e eindelijk zijn eerste internationale titel te winnen. Tot hij zaterdag bij het EK sprint bijna onderuitging op de 500 meter. De tweede plek achter Europees kampioen Merijn Scheperkamp was niet eens een schrale troost.

Otterspeer slaakt een diepe zucht als hij in een gang van het Vikingskipet de vraag krijgt hoe hij de klap van zijn teleurstellende EK gaat verwerken. "Poeh, dat weet ik nog niet", zegt hij. "Ik ga zo eerst maar even naar buiten om een beetje af te koelen."

Een rondje wandelen in de Noorse vrieskou zal niet genoeg zijn om de pijn te verdrijven. Otterspeer kreeg bij het negende internationale titeltoernooi uit zijn lange carrière de uitgelezen mogelijkheid om het grootste gat op zijn erelijst op te vullen. Maar door een flinke misser in de binnenbocht van de tweede 500 meter vergooide hij zijn kansen.

"Dit is heel zuur", zegt de sprinter van Team Reggeborgh. "Ik voel me verslagen. Ik heb het goud door mijn vingers laten glippen, zo kun je dat wel zeggen. Een tough day at the office."

Otterspeer had halverwege het sprinttoernooi in Hamar een voorsprong van 0,14 seconden op Scheperkamp. Door zijn mislukte 500 meter - met 35,68 was hij ruim een halve seconde langzamer dan een dag eerder - veranderde die voordelige marge opeens in een achterstand van 0,82 seconden. Ondanks winst op de afsluitende 1.000 meter zat er voor de viervoudig Nederlands kampioen niet meer in dan zilver.

"Als ik vandaag gedaan had wat ik kon, dan was het voldoende geweest voor de winst. Dat telt alleen niet", zegt Otterspeer. "Na de 500 meter baalde ik natuurlijk al flink, maar ik wist dat ik niet te lang in dat gevoel moest blijven hangen. Ik moest door, kon me moeilijk al gewonnen geven vóór de slotafstand. Maar toen ik na de 1.000 meter op het scorebord de tweede plek achter mijn naam zag staan, besefte ik: deze titel had ik kunnen hebben."

Hein Otterspeer baalt na zijn laatste 1.000 meter bij het EK sprint. Foto: Pro Shots

Otterspeer maakt twee keer misser in laatste bocht

Het probleem van Otterspeer in Hamar lag ongeveer halverwege de laatste bocht voor de finish. Vrijdag moest hij daar op de eerste 500 meter met een handje naar het ijs, al kostte dat hem toen niet heel veel tijd. Bovendien had hij direct een verklaring voor die misser. "Ik ging iets te vroeg de binnenbocht in, waardoor er op een gegeven moment te veel druk op mijn benen kwam."

Een dag later kwam de balansverstoring in de buitenbocht als een grote verrassing. "Ik zat er prima in, had niet door dat er iets stond te gebeuren. Maar opeens viel ik bijna", zegt Otterspeer. "Het was bijna op dezelfde plek als vrijdag. In dat deel van de bocht komt de dweilmachine de baan op en is het ijs niet helemaal vlak. Misschien miste ik daardoor wat grip bij 60 kilometer per uur."

De ervaren schaatser denkt niet dat zenuwen hem parten hebben gespeeld. "Mijn focus en voorbereiding waren hetzelfde als vorige week bij het NK sprint. Toen stond ik halverwege ook bovenaan en won ik uiteindelijk."

"Het is absoluut niet zo dat ik nu stijf van de zenuwen aan de start stond en daardoor missers maakte. Het gebeurde gewoon op een gek moment in de rit, waar ik eigenlijk alles onder controle zou moeten hebben. Het is heel vervelend dat ik daardoor cruciale tijd verlies. Zo goed als het bij het NK ging, zo shit is het nu even."

