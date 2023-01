Scheperkamp blijft koel op slotdag EK: 'Opgeruimd huis is opgeruimd hoofd'

Merijn Scheperkamp won zaterdag bij het EK sprint in Hamar zijn eerste grote titel. De revelatie van het olympisch kwalificatietoernooi van vorig seizoen hield zijn hoofd koel op een spannende slotdag en hoort nu definitief bij de schaatstop.

Een minuut na zijn finish op de afsluitende 1.000 meter valt de nieuwe Europees kampioen aan de rand van de ijsbaan van het Vikingskipet zijn moeder en zus in de armen. Zijn vader ("hij is wat minder extravert") kijkt vanaf de tribune trots toe.

"Dat was een mooi moment", zegt Scheperkamp even later. Glimlachend: "Eigenlijk was het gewoon fucking vet. Mijn ouders en mijn zus leven altijd met me mee. Van jongs af aan zijn we druk bezig geweest met het schaatsen. Geweldig dat ze erbij waren nu mijn droom uitkwam."

De 22-jarige sprinter van Jumbo-Visma komt uit een echte sport- en schaatsfamilie. Vader Marcel deed eind jaren zeventig, begin jaren tachtig vier keer mee aan het NK allround en is tegenwoordig de disciplinemanager van het inlineskaten bij schaatsbond KNSB. Moeder Engelien heeft de Elfstedentocht uitgereden. Scheperkamp leerde daardoor op zijn derde al schaatsen. En hij kreeg door zijn opvoeding de structuur die hoort bij topsport al heel vroeg mee.

"Dat zie je aan kleine dingen, zoals dat ik meteen mijn bed opmaak als ik opsta. Of dat ik mijn hotelkamer direct goed inricht en ervoor zorg dat het geen puinzooi is. Mijn moeder zegt altijd: 'Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd.' Ik ben daar misschien een beetje autistisch in, maar het werkt voor mij om supergestructureerd te leven. Zo kan ik het best met mijn sport bezig zijn, zonder te veel afleiding van buitenaf. En het helpt me om koel te blijven."

Merijn Scheperkamp omhelst zijn moeder en zus nadat hij het EK heeft gewonnen. Foto: Pro Shots

Scheperkamp voelde heel veel druk voor laatste rit

Die laatste kwaliteit kwam Scheperkamp zeer goed van pas in Hamar. Hij begon zaterdag als nummer twee van het klassement aan de slotdag. Zijn achterstand op Hein Otterspeer was slechts veertien honderdsten.

Otterspeer ging bij de tweede 500 meter bijna onderuit in de laatste buitenbocht, waardoor hij veel tijd verloor. Scheperkamp zag vanuit de binnenbocht dat zijn grote concurrent met zijn hand naar het ijs moest en schrok even, maar hij maakte zelf geen fout. Daardoor was hij met alleen nog een 1.000 meter te gaan opeens ruim de klassementsleider en de grote favoriet voor titel.

"Er stond echt heel veel druk op mijn laatste rit", zegt Scheperkamp. "Ik heb niet eerder zoveel druk gevoeld voor een race. Het verschil met Hein leek heel groot (ruim acht tienden voor de 1.000 meter, red), maar één fout en ik was mijn voorsprong kwijt geweest. Ik ben heel blij dat dat niet gebeurd is. Ik heb vier goede afstanden gereden, ben drie keer tweede en één keer eerste geworden. Dan mag ik wel zeggen dat ik verdiend gewonnen heb."

Merijn Scheperkamp met ploeggenote Jutta Leerdam, de Europees sprintkampioen bij de vrouwen. Foto: Getty Images

Scheperkamp won ook al zijn eerste wereldbekermedaille

Met het goud in Hamar bevestigt Scheperkamp nog maar eens dat hij in sneltreinvaart een topschaatser is geworden. Eind december 2021 zag het grote publiek hem voor het eerst, toen hij bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) heel verrassend de snelste was op de 500 meter.

Op de Spelen van Peking werd hij twaalfde op de kortste afstand, maar was hij wel de beste Nederlander. Deze winter stond hij voor het eerst op het podium bij een wereldbekerwedstrijd (brons in Heerenveen) en nu heeft hij ook zijn eerste internationale titel.

"Ik heb vorig jaar al grotendeels bewezen dat mijn prestatie op het OKT geen toevalstreffer was door constant de snelste Nederlander op de 500 meter te zijn", zegt Scheperkamp. "Mijn doel voor dit seizoen was om het minimaal net zo goed of beter te doen. Nou, ik denk dat ik goed op weg ben."

