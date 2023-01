Leerdam wint EK met grote voorsprong: 'Maar ik rijd liever met mes op de keel'

Jutta Leerdam deed bij het EK sprint in Hamar wat ze al het hele seizoen doet: haar favorietenrol waarmaken. Het verschil met de concurrentie was groot, al maakte dat het niet een makkelijk toernooi voor de 24-jarige schaatsster.

Toen Leerdam na de afsluitende 1.000 meter over de finish kwam, was ze eerst blij met haar tweede Europese titel. Maar meteen daarna baalde ze dat ze op haar favoriete afstand minder goed had gereden dan een dag eerder.

"Ik ben kampioen, dat was natuurlijk het allerbelangrijkste dit weekend", zegt de rijdster van Jumbo-Visma in een van de gangen van het Vikingskipet. "Maar ik ben wel zo perfectionistisch dat ik het vervelend vind dat het er niet helemaal uitkwam op de 1.000 meter. Ik kijk altijd eerst naar mijn eigen niveau."

Het niveau van Leerdam was vrijdag en zaterdag in Noorwegen ruim voldoende voor Europees goud. Na drie afstandszeges en één tweede plek (op de eerste 500 meter) had ze in het eindklassement meer dan een punt voorsprong op Femke Kok. De Friezin was de enige schaatsster die nog enigszins in het spoor kon blijven van de winnares. Vanessa Herzog uit Oostenrijk gaf als nummer drie ruim drie punten toe. Vertaald naar de 1.000 meter zijn dat meer dan zes seconden.

Op basis van die cijfers leek het een ontspannen toernooi voor Leerdam. Maar de Zuid-Hollandse zegt al jaren dat ze zich zo min mogelijk probeert bezig te houden met wat de concurrentie doet, omdat ze daar geen controle over heeft.

"Ik wil vooral niet onderdoen voor mezelf", zegt ze. "In die zin ben ik zelf mijn grootste tegenstander. Ik ga niet met de rem erop rijden omdat ik een grote voorsprong heb. Ik wil mezelf altijd weer testen. Wat kan ik nog beter doen, waar kan ik nog iets van leren?"

Jutta Leerdam (links) krijgt na het EK de felicitaties van nummer twee Femke Kok. Foto: ANP

Ook Leerdam had liever een WK sprint gehad

Op die manier probeerde Leerdam zich zaterdag op de slotdag scherp te houden, hoewel ze na twee van de vier afstanden al bijna zeker was van de titel. "Het klinkt raar, maar ik vind het niet de fijnste positie om heel veel speling te hebben op de anderen. Ik rijd liever met het mes op de keel. Met de spanning dat ik écht moet, in plaats van met het idee dat ik geen foutjes mag maken."

De spanning zou een stuk groter zijn geweest als er dit weekend een WK in plaats van een EK sprint was gehouden. Dan was er namelijk flinke concurrentie uit Japan, Zuid-Korea, Canada en de Verenigde Staten geweest.

Zoals praktisch elke schaatser vindt Leerdam het jammer dat het jaarlijkse WK sprint geschrapt is door de internationale schaatsunie ISU. "Want hoe meer wereldtitels hoe beter. Maar ik wil me niet te veel stukbijten op die discussie. Als het niks verandert, kost het me namelijk alleen maar energie. Ik rijd gewoon de toernooien die op de kalender staan en probeer elke keer de beste te zijn. Dit is een heel mooie titel die hoog op mijn lijstje stond voor dit seizoen."

Leerdam gaat zich nu richten op haar hoofddoel van deze winter: de WK afstanden in Heerenveen (2-5 maart). Ze vertrekt volgende week met haar ploeggenoten naar het Italiaanse Collalbo voor een trainingskamp van tien dagen.

"We hebben de afgelopen twee weken een heftig blokje gehad met het NK en EK sprint vlak achter elkaar. Het is lekker om even een andere omgeving op te zoeken en me daar volledig te focussen op trainen. Dan kan ik me daarna weer opladen voor de volgende toernooien."

