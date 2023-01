Leider Roest verslagen op 5 kilometer bij EK allround, Rijpma-De Jong domineert

Patrick Roest is zaterdag verrassend genoeg verslagen op de 5 kilometer bij het EK allround in Hamar. De Noor Sander Eitrem was ruim een seconde sneller dan de Nederlandse titelverdediger, die na de eerste dag wel het klassement aanvoert. Bij de vrouwen domineerde Antoinette Rijpma-de Jong.

De 27-jarige Roest zette in zijn rit tegen de Noor Sigurd Henriksen met 6.13,31 weliswaar een snelle tijd op de 5 kilometer neer, maar Eitrem deed daar in de slotrit tegen Beau Snellink een schepje bovenop.

De twintigjarige Noor schaatste met 6.12,15 de op één snelste tijd ooit in het Vikingskipet en bracht daarmee de spanning volledig terug in het allroundtoernooi. Roest had eerder op de dag de 500 meter op zijn naam geschreven, waarmee hij een voorschot op de toernooizege leek te nemen.

Roest heeft na de eerste dag een voorsprong van 1,13 seconde op Eitrem. Zondag vindt de beslissing in het allroundtoernooi plaats als de schaatsers de 1.500 meter en de 10 kilometer rijden. Bart Swings staat derde op 3,90 seconden van Roest.

Snellink en Marcel Bosker vielen buiten het podium op de 5 kilometer. Snellink werd vierde in 6.17,13 en Bosker eindigde op de zesde plaats in 6.22,33. Een podiumplaats is nog wel haalbaar voor de tweede Nederlanders. Snellink staat vijfde op 5,89 seconden van Roest en Bosker zesde op 6.01.

Antoinette Rijpma-de Jong is hard op weg naar de Europese allroundtitel. Foto: AP

Rijpma-de Jong domineert bij de vrouwen

Bij de vrouwen gaat Rijpma-de Jong na de eerste dag van het EK allround royaal aan de leiding. De 27-jarige Friezin eindigde als tweede op de 3.000 meter nadat ze eerder op de dag de 500 meter had gewonnen.

Rijpma-de Jong moest op de 3.000 meter na een prachtig duel haar meerdere erkennen in de Noorse Ragne Wiklund, die naar een tijd van 3.59,92 snelde. Rijpma-de Jong klokte 4.01,40. Marijke Groenewoud finishte met 4.04,18 als derde op de 3.000 meter en staat tweede in het klassement.

Wiklund klom dankzij haar sterke 3.000 meter naar de derde plaats. De Noorse bleef op de 500 meter nog ver van Rijpma-de Jong verwijderd. De Nederlandse won de kortste schaatsafstand in een tijd van 38,55 en hield daarmee Groenewoud (39,03), Groot (39,72) en Wiklund (39,76) ruim achter zich.

Rijpma-de Jong verdedigt zaterdag op de 1.500 meter een marge van liefst 2,83 seconden op Groenewoud. Wiklund moet 2,89 seconden goedmaken op de klassementsleider. Robin Groot, de vervanger van de grieperige Joy Beune, bekleedt halverwege het toernooi de vierde plek. Groot klokte op de 3.000 meter een tijd van 4.09,40.

