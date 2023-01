Scheperkamp troeft Otterspeer af en kroont zich tot Europees kampioen sprint

Delen via E-mail

Merijn Scheperkamp heeft zich zaterdag in Hamar gekroond tot Europees kampioen sprint. De 22-jarige schaatser van Jumbo-Visma rekende af met Hein Otterspeer.

Otterspeer gold na zijn overtuigende zege op de 1.000 meter van vrijdag als de voornaamste uitdager, maar kwam tekort. Met zijn tijd van 1.08,66 won Otterspeer weliswaar de tweede 1.000 meter, maar de kloof die hij sloeg was te klein om de titel te grijpen. Wel finishte hij nog als tweede. Scheperkamp bezweek niet onder de druk en noteerde met 1.09,00 de tweede tijd op de 1.000 meter.

Het brons was een prooi voor Liiv, die op de 1.000 meter ook als derde finishte. Tweevoudig winnaar Kai Verbij moest genoegen nemen met de vierde plaats op de tweede 1.000 meter én in het eindklassement.

Scheperkamp greep eerder op zaterdag de macht door de 500 meter te winnen en stelde de titel vervolgens veilig op de 1.000 meter. Na de eerste dag ging Otterspeer nog aan de leiding, maar de routinier verloor zaterdag veel tijd op de 500 meter door een grote misser in de laatste buitenbocht.

Na Verbij (2017 en 2019) en Thomas Krol (2021) is Scheperkamp de derde winnaar van het EK sprint, dat sinds de eerste editie telkens is uitgemond in een Nederlands feestje.