Favorieten Rijpma-de Jong en Roest beginnen EK allround met snelste 500 meter

Titelverdedigers Antoinette Rijpma-de Jong en Patrick Roest zijn het EK allround zaterdag beiden begonnen met een zege op de 500 meter. Rijpma-de Jong voerde een volledig Nederlands podium aan in Hamar, terwijl Roest maar nipt sneller was dan twee Noren.

Rijpma-de Jong snelde in het Vikingskipet naar een tijd van 38,55. EK-debutant Marijke Groenewoud gaf bijna een halve seconde toe (39,03). Het verschil tussen de twee Nederlandse vrouwen was wel iets kleiner dan vorige week bij het NK allround in Thialf. Toen won Rijpma-de Jong de 500 meter met een voorsprong van 0,56 seconden op Groenewoud.