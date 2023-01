Scheperkamp profiteert van grote misser Otterspeer en pakt leiding bij EK

Merijn Scheperkamp begint als leider aan de slotafstand van het EK sprint in Hamar. De 22-jarige schaatser won zaterdag de tweede 500 meter en nam de eerste plek in het klassement over van Hein Otterspeer. De routinier viel bijna in de laatste bocht en verloor veel tijd.

Otterspeer verdedigde op de tweede 500 meter een voorsprong van 0,14 seconden op Scheperkamp. De 34-jarige sprinter van Team Reggeborgh kon die marge niet vasthouden door een grote misser in de laatste buitenbocht.

Scheperkamp maakte geen fout en was in 35,13 de snelste op de derde afstand. Otterspeer eindigde met 35,68 slechts als elfde en zakte naar de vierde plek in het klassement. Hij moet op de afsluitende 1.000 meter (vanaf 14.00 uur) 0,82 seconden goedmaken op Scheperkamp. Vrijdag was het verschil op de eerste 1.000 meter 0,44 seconden in het voordeel van Otterspeer.

Marten Liiv (tweede in 35,23) en Kai Verbij (derde in 35,28) staan na de 500 meter ook boven Otterspeer in het klassement. De 26-jarige Est Liiv, die voor het Nederlandse Team IKO rijdt, is de nummer twee op 0,48 seconden van Scheperkamp. Tweevoudig Europees kampioen Verbij (+0,73 seconden) staat derde.

Hein Otterspeer baalt stevig na zijn mislukte 500 meter. Foto: Pro Shots

Thomas Krol mocht zijn titel niet verdedigen

David Bosa won vrijdag de eerste 500 meter. Een dag later eindigde de Italiaan als vierde in 35,30. In het klassement is hij de nummer vijf, met weinig uitzicht op het podium.

Dit is pas het vierde EK sprint. Bij de vorige drie edities ging het goud altijd naar Nederland. In 2017 en 2019 was Verbij de beste en twee jaar geleden won Thomas Krol. De olympisch kampioen op de 1.000 meter mag zijn titel niet verdedigen, omdat hij vorige week slechts zesde werd bij het NK sprint. Alleen de top drie kreeg een ticket voor Hamar.

