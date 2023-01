Leerdam wint tweede 500 meter wel en is bijna zeker van Europese titel

Jutta Leerdam is zo goed als zeker van titelprolongatie bij het EK sprint in Hamar. De 24-jarige schaatsster versloeg Femke Kok zaterdag op de 500 meter en heeft in het klassement een grote voorsprong op haar enige concurrent.

Kok was vrijdag op de eerste 500 meter zes honderdsten sneller dan Leerdam (37,55 om 37,61). Een dag later waren de rollen omgedraaid in het Vikingskipet. Leerdam reed in een rechtstreeks duel met Kok een tijd van 37,76, terwijl de Friezin 37,87 noteerde.

Leerdam verdedigt later op zaterdag (vanaf 13.15 uur) op de afsluitende 1.000 meter een voorsprong van liefst 1,40 seconden op Kok. Vrijdag was de rijdster van Jumbo-Visma op de eerste 1.000 meter 1,30 seconden sneller dan de nummer twee van het klassement.

De kans is klein dat het een volledig Nederlands podium wordt in Noorwegen. Marrit Fledderus verloor op de tweede 500 meter nog eens 0,28 seconden op Vanessa Herzog (38,53 om 38,25). De Oostenrijkse behield zo de derde plek in het klassement en heeft op de slotafstand een voorsprong van 1,27 seconden op nummer vier Fledderus.

Leerdam werd twee jaar geleden in Heerenveen voor het eerst Europees kampioene sprint. Ze bleef toen de Russische Angelina Golikova en Kok voor. Vorige week maakte de schaatsster van Jumbo-Visma veel indruk door bij het NK sprint drie van de vier afstanden te winnen en twee keer een baanrecord op de 1.000 meter te rijden.

