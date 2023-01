Sprinters schaatsen vier keer in 20 uur: 'Je moet zelfmedelijden uitschakelen'

Leider Hein Otterspeer en nummer twee Merijn Scheperkamp lijken zaterdag op de slotdag een spannende strijd om de Europese sprinttitel te gaan uitvechten. Extra moeilijkheid voor de Nederlandse schaatsers is dat ze in Hamar amper hersteltijd krijgen.

Een sprintvierkamp die vrijdag om 18.00 uur begint en zaterdag rond 14.30 uur alweer klaar is; het komt zelden voor dat de schaatsers van de korte afstanden zo'n compact toernooi rijden.

"Vier afstanden in amper twintig uur, we worden wel op de proef gesteld", zegt Scheperkamp met een glimlach. "Maar hier word ik voor betaald. Ik had er vooraf of achteraf over kunnen zeuren, maar zeker niet tíjdens het EK. Nu moet ik gewoon hard schaatsen. Natuurlijk maakt de korte hersteltijd dit toernooi zwaarder, vooral mentaal. Je blijft misschien wat langer hangen in zelfmedelijden doordat er zo weinig rust is. De truc is om dat uit te schakelen."

De schaatser van Jumbo-Visma leverde vrijdag een degelijke openingsdag van het EK af. Hij eindigde als tweede op de 500 en de 1.000 meter en staat daardoor in het klassement ook op de tweede plaats. Op de tweede 500 meter van zaterdag - die al om 11.15 uur begint - moet hij 0,14 seconden goedmaken op leider Otterspeer.

De strijd om het goud lijkt zich daarmee toe te spitsen op een jong talent (de 22-jarige Scheperkamp) en een routinier (de twaalf jaar oudere Otterspeer). "Misschien herstel ik iets sneller omdat ik jonger ben", zegt Scheperkamp. "Maar tegelijkertijd heb ik ook minder ervaring dan Hein. Daardoor weet ik nog niet zo goed hoe ik zo'n vierkamp het beste kan doorkomen."

Otterspeer schaatst in Hamar al zijn negentiende sprinttoernooi en hoopt dat dat hem zaterdag een voordeeltje geeft. "Ik weet precies wat ik moet doen. En ik kan er ook op terugvallen dat ik een vierkamp meestal goed verteer. Dat geeft veel vertrouwen, net als dat ik eerste sta. Maar ik weet ook heel goed dat het absoluut nog niet gedaan is."

Hein Otterspeer had veel moeite in de laatste binnenbocht van zijn eerste 500 meter. Foto: Pro Shots

Otterspeer bleef op de 500 meter maar net overeind

Otterspeer kreeg vrijdag al een grote waarschuwing dat een fout zo gemaakt is bij het sprinten. De viervoudig Nederlands kampioen brak weg in de laatste bocht van de 500 meter en bleef maar net overeind.

"Natuurlijk was dat even schrikken, het voelde alsof ik op het randje balanceerde", zegt de rijder van Team Reggeborgh. "Op de 1.000 meter maakte ik ook een paar foutjes. Er had dus meer ingezeten, maar desondanks ben ik de leider in het klassement. Dat geeft me rust voor de slotdag."

Scheperkamp baalde vooral dat hij op de 500 meter niet meer tijd had gepakt op Otterspeer. Het verschil op de kortste afstand was slechts acht honderdsten. "Ik was op de 500 meter niet goed weg en de laatste bocht was ook matig. "Maar normaal gesproken groei ik in een toernooi, dat geeft me vertrouwen voor zaterdag. Ik ga er vol voor om die titel te pakken."

Zowel Otterspeer als Scheperkamp won nog nooit een internationale titel. Achter het tweetal mogen ook de Est Marten Liiv (derde op 0,28 seconden van Otterspeer) en tweevoudig Europees kampioen Kai Verbij (vierde op 0,36 seconden van Otterspeer) nog hoop koesteren op goud.

