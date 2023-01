Italiaan Bosa verrast Scheperkamp, Verbij en Otterspeer bij start EK sprint

David Bosa heeft vrijdag verrassend de snelste tijd neergezet bij de eerste 500 meter van het EK sprint in Hamar. De dertigjarige Italiaan klopte de Nederlanders Merijn Scheperkamp (tweede), Kai Verbij (vierde) en Hein Otterspeer (vijfde).

Bosa, vorig jaar achtste bij het WK sprint in Hamar, was bij de openingsafstand van het mannentoernooi in een rechtstreeks duel nipt sneller dan Scheperkamp: 35,02 om 35,04. De Nederlander eindigde daarmee als tweede.

Kai Verbij was matig weg bij zijn eerste race van het EK. De tweevoudig Europees kampioen kwam na een slechte opening (9,90 seconden over de eerste 100 meter) uit op een eindtijd van 35,11, goed voor de vierde plek.

Otterspeer kende ook geen vlekkeloze 500 meter. De 34-jarige schaatser van Team Reggeborgh startte als favoriet, nadat hij vorige week in Heerenveen voor de vierde keer Nederlands sprintkampioen was geworden. Mede door een zeer wijde laatste binnenbocht moest hij bij zijn eerste optreden in Noorwegen genoegen nemen met plek vijf (35,12).

De verschillen in de top zijn nog klein. De Est Marten Liiv, die voor de Nederlandse ploeg Team IKO rijdt, klokte met 35,06 de derde tijd. Thuisfavoriet Havard Lorentzen zag zijn Belgische tegenstander Mathias Vosté gediskwalificeerd worden na een tweede valse start. De dertigjarige Noor mocht na zijn derde start wel weg, maar eindigde slechts als negende in 35,45.

Nederland won tot nu toe altijd goud bij EK sprint

De mannen rijden vrijdag vanaf 19.15 uur hun eerste 1.000 meter. Zaterdag is de ontknoping van het sprinttoernooi, met wederom een 500 en een 1.000 meter. Het EK allround is op zaterdag en zondag in het Vikingskipet.

Dit is pas het vierde EK sprint. Bij de vorige drie edities ging het goud altijd naar Nederland. In 2017 en 2019 was Verbij de beste en twee jaar geleden won Thomas Krol. De olympisch kampioen op de 1.000 meter mag zijn titel niet verdedigen, omdat hij vorige week slechts zesde werd bij het NK sprint. Alleen de top drie kreeg een ticket voor Hamar.

