Leerdam na twee afstanden vol op koers voor tweede Europese sprinttitel

Topfavoriet Jutta Leerdam heeft vrijdag op de eerste dag van het EK sprint in Hamar de basis gelegd voor haar tweede Europese titel. De 25-jarige Nederlandse heerste op de 1.000 meter, nadat ze de winst op de 500 meter nog aan Femke Kok had moeten laten.

Op de 1.000 meter kwam Leerdam in de voorlaatste rit tegen de Oostenrijkse Vanessa Herzog tot een tijd van 1.14,38. Ze was daarmee flink sneller dan de 22-jarige Kok, die een rit eerder de snelste tijd had neergezet (1.15,68).

De Nederlandse schaatssters waren net als op de 500 meter veruit het sterkst. Op de 1.000 meter was de derde plek net als op de openingsafstand voor Herzog, die in haar rit tegen Leerdam 1.16,80 klokte.

Marrit Fledderus, de derde Nederlandse deelneemster op het EK sprint, kon op de 1.000 meter niet met de besten mee. Ze legde de kilometer af in 1.17,41 en eindigde daarmee op de zesde plaats.

In het klassement geeft Kok na de eerste twee afstanden 59 honderdsten toe op leidster Leerdam. De top vijf wordt gecompleteerd door Herzog (+1.75), Fledderus (+2.11) en de Poolse Karolina Bosiek (+2.72), die in principe geen bedreiging meer vormen voor Leerdam.

Femke Kok was Jutta Leerdam de baas op de 500 meter. Foto: ANP

Kok klopt Leerdam op 500 meter

Voor het EK vroegen veel schaatsvolgers zich af of Leerdam bij het toernooi in Noorwegen alle vier de afstanden op haar naam zou kunnen schrijven. Door die ambitie kon na de eerste race al een streep. De titelverdedigster was op de 500 meter zes honderdsten langzamer dan winnares Kok: 37,55 om 37,61.

Daarmee was het verschil bijna hetzelfde als vorige week bij het NK sprint. In Heerenveen kwam Kok op de eerste 500 meter tot een tijd van 37,07, terwijl Leerdam een persoonlijk record van 37,14 noteerde. Leerdam maakte vervolgens grote indruk door de laatste drie afstanden te winnen en op de 1.000 meter twee keer een baanrecord te schaatsen.

Het verschil tussen Kok en Leerdam en de rest van het veld was meteen al heel groot. Herzog, in 2019 wereldkampioene op de 500 meter, eindigde als derde in 38,15. Fledderus stelde enigszins teleur met een tijd van 38,20. Dat was wel genoeg voor de vierde plek.

Zaterdag is de ontknoping van het sprinttoernooi, met wederom een 500 en een 1.000 meter. Het EK allround is op zaterdag en zondag in het Vikingskipet.

Dit is pas het vierde EK sprint. Twee jaar geleden won Leerdam in Heerenveen voor de Russische Angelina Golikova en Kok. De Russische schaatsers mogen in Hamar niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne.

