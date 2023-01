Toptalenten willen het Noorse schaatsen weer zo groot maken als in tijd van Koss

Met Peder Kongshaug (21), Sander Eitrem (20) en Sigurd Henriksen (18) heeft gastland Noorwegen dit weekend een piepjonge mannenploeg bij het EK allround in Hamar. Kan deze talentvolle generatie ervoor zorgen dat het Noorse schaatsen weer net zo populair wordt als in de vorige eeuw?

Eitrem zit twee dagen voor de start van het EK allround in een kale conferentiezaal van het atletenhotel in Hamar. Op de meeste vragen geeft hij korte, bedachtzame antwoorden. Totdat het over zijn ambities gaat.

"Het zou mooi zijn als ik de prestaties van Sven Kramer zou kunnen kopiëren. Ja, ik weet dat ik daarmee de lat hoog leg, want hij is de beste schaatser aller tijden", zegt de twintigjarige Noor met een glimlach. "Maar Sven is een grote inspiratiebron voor mij."

Kramer stopte afgelopen maart, maar op de telefoon en laptop van Eitrem is de dertigvoudig wereldkampioen nog lang geen ex-schaatser. "Ik kijk bijna elke dag wel een video van Sven. Ik denk dat ik zijn 5 kilometer in Calgary (6.03,32 in 2007, nog steeds het Nederlands record, red.) al tientallen keren gezien heb. Zijn manier van schaatsen is zó indrukwekkend, vooral in de bochten. Ik probeer zo veel mogelijk van hem op te steken."

Eitrem heeft het geluk dat zijn coach - de Noorse Nederlander Bjarne Rykkje - tussen 2014 en 2018 samenwerkte met Kramer. "Ik vind het altijd cool als Bjarne verhalen vertelt over Sven. Ik denk dat we als schaatsers redelijk vergelijkbaar zijn. Ik hoop dat ik net als hij lang aan de top kan staan."

Junior Henriksen is vervanger van Engebraten Het was eigenlijk de bedoeling dat Hallgeir Engebraten (23) de Noorse kopman zou zijn bij het EK allround. Maar de nummer drie van de olympische 5 kilometer in 2022 heeft zich moeten afmelden vanwege inspanningsastma. Zijn vervanger is Sigurd Henriksen. Het achttienjarige toptalent reed deze winter al drie wereldrecords voor junioren. "Sigurd komt als een komeet", zegt bondscoach Bjarne Rykkje. "We hebben nog geen idee wat zijn limiet is."

Noorwegen domineerde lang het mannenschaatsen

Lang voordat Kramer alle records brak, waren de Noren dominant in het mannenschaatsen. In het eeuwige medailleklassement van het EK allround staat het Scandinavische land nog steeds bovenaan met 38 keer goud en 112 podiumplekken. Nederland volgt met 36 titels en 92 medailles bij de mannen.

Bijna al die Noorse successen dateren van de vorige eeuw. Legendes Oscar Mathisen (goud in 1909, 1912 en 1914) en Ivar Ballangrud (goud in 1929, 1930, 1933 en 1936) zetten de toon. In de jaren zeventig zorgden de zogenaamde 'vier S'en' voor de hoogtijdagen van het schaatsen in Noorwegen. Jan Egil Storholt, Kay Arne Stenshjemmet, Sten Stensen en Amund Sjøbrend verdeelden tussen 1975 en 1981 zes van de zeven Europese allroundtitels. Daarna was er alleen nog EK-goud voor Johann Olav Koss (1991).

"Het schaatsen was in de jaren zestig en zeventig de grootste wintersport in Noorwegen", zegt Rykkje, die na de Olympische Spelen van 2018 bondscoach werd in zijn geboorteland. "Ik denk dat die interesse er sluimerend nog steeds is, maar ze is niet genoeg aangewakkerd. Daarvoor is goud op WK's of Spelen nodig. En niet één keer, maar een keer of vier achter elkaar."

De afgelopen jaren was er af en toe een kleine opleving in de aandacht voor het Noorse schaatsen, bijvoorbeeld na de olympische titel van Havard Lorentzen op de 500 meter in 2018. Maar incidenteel succes is niet voldoende in het land dat in 2018 en 2022 de medailletabel aanvoerde bij de Winterspelen. Bij het langlaufen, biatlon en de Noordse combinatie is Noorwegen structureel de beste.

"We komen momenteel wel iets vaker in de media, omdat we voor goede resultaten niet meer afhankelijk zijn van één topper. Maar door de grote concurrentie van andere wintersporten zie ik bij het Noorse publiek nog niet meer aandacht voor het schaatsen", zegt Rykkje. "Het is zeker mogelijk dat de nieuwe generatie daar verandering in kan brengen. Maar daar hebben we winnaars voor nodig, geen schaatsers die tweede of derde worden."

Wiklund kan voor Noorse primeur zorgen Bij de vrouwen was er nog nooit een Noorse medaille op een EK allround, ook doordat de schaatssters pas sinds 1970 een Europees kampioenschap hebben. Ragne Wiklund heeft een goede kans om dit weekend in Hamar voor een primeur te zorgen. De wereldkampioene op de 1.500 meter van 2021 is op voorhand een van de grootste concurrenten van favoriete Antoinette Rijpma-de Jong.

Eitrem wil Noorse schaatsen weer groot maken

Rykkje las vorige week tot zijn grote verrassing in een artikel van TV2 dat schaatsen de enige Noorse wintersport is die het ledenaantal de afgelopen jaren flink zag groeien. "Dat was nieuw voor mij, al hoor ik ook wel verhalen van bevroren meertjes in Lillehammer of Oslo die in de winter vaak stampvol zitten met schaatsers", zegt de bondscoach. "Het bewijst allemaal dat de potentie er wel is hier."

Die potentie werd lang niet voldoende benut, doordat te weinig jonge schaatsers goede begeleiding kregen. Inmiddels zijn er twee goed georganiseerde opleidingsplekken voor talenten vanaf veertien jaar, in Stavanger (onder leiding van de Nederlander Wouter olde Heuvel) en in Hamar. Rykkje: "Je kunt wel zeggen dat we daar nu de eerste resultaten van zien."

Vorige maand in Calgary zaten er voor het eerst sinds 1986 vijf Noorse mannen in de top twintig van de 1.500 én de 5.000 meter bij een wereldbekerweekend. Nog belangrijker: de talenten laten deze winter zien dat ze al heel dicht bij de top zitten. Zo eindigde Eitrem half november knap als tweede op de 5 kilometer bij de World Cup in Heerenveen, in een persoonlijk record van 6.08,24.

"Ik had absoluut niet verwacht dat ik dit seizoen al zo'n tijd zou kunnen rijden", zegt Eitrem. "Ik denk dat het helpt dat we met veel jonge jongens in een team zitten. We geven elke training weer vol gas, dat is ontzettend mooi. Ik hoop dat we het Noorse schaatsen zo weer groot kunnen maken, als in de tijden dat Koss de sport domineerde."

