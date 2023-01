Beune meldt zich ziek af voor EK allround en wordt vervangen door Groot

Delen via E-mail

Joy Beune heeft zich vrijdag afgemeld voor het EK allround in het Noorse Hamar. De schaatsster van Team IKO heeft griep en wordt dit weekend vervangen door ploeggenote Robin Groot.

De 23-jarige Beune had de afgelopen dagen buikklachten en is niet fit genoeg om te starten. "Ik zag er enorm naar uit om dit EK te rijden. Maar nu heeft ook de griep toegeslagen en ben ik te zwak om van start te gaan", reageert ze.

"Ik ga proberen zo snel mogelijk te herstellen om mij dan volledig te richten op de NK afstanden in februari", besluit Beune, die haar startbewijs voor de EK verdiende met haar derde plaats op de NK allround van afgelopen week.

Beune wordt op het toernooi vervangen door de 21-jarige Groot, die haar debuut maakt op een EK. De in Alkmaar geboren Groot was al als reserve meegereisd naar Hamar, waar op de EK allround ook Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud in actie komen.