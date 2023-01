Verbij klaagt na 1,5 jaar pech steeds minder en dus wordt hij weer gevaarlijk

Kai Verbij werd anderhalf jaar gehinderd door een blindedarmontsteking, waardoor hij opeens regelmatig ziek is. En dan kwam er vlak voor de start van het huidige seizoen ook nog een liesblessure overheen. Bij het EK sprint in Hamar hoopt de 28-jarige schaatser af te rekenen met alle pech.

De pijn in zijn buik kwam eens in de twee maanden. Soms lag hij er twee nachten van wakker. Vaak had hij moeite met lopen. Het zijn symptomen die passen bij een blindedarmontsteking. "Maar als de medische staf het checkte door op mijn buik te drukken, viel het wel mee", zegt Verbij tegen NU.nl. "En de pijn ging ook steeds weer weg na drie of vier dagen."

De schaatser van Jumbo-Visma kreeg de klachten telkens als hij met zijn ploeggenoten op trainingskamp was in een hotel in Wolvega. "Daardoor begon ik te geloven dat het door het eten of drinken moest komen. Ik stopte bijvoorbeeld met het drinken van appelsap, omdat ik dacht dat ik daar de vorige keer last door had gekregen. Maar dat hielp niet, de pijn bleef maar terugkomen."

Afgelopen juli, ruim anderhalf jaar na het begin van de problemen, waren de klachten zo heftig dat Verbij naar het ziekenhuis ging. Daar constateerden de artsen dat de schaatser een blindedarmontsteking had en dat hij geopereerd moest worden.

"Onder de microscoop zagen ze dat mijn blindedarm meerdere keren ontstoken is geweest", zegt Verbij. "Dat is heel zeldzaam, het gebeurt maar in 1 procent van de gevallen."

Kai Verbij traint met zijn ploeggenoten in Hamar. Foto: ANP

Verbij trainde een week na zijn operatie alweer

Het was een grote opluchting voor Verbij dat er eindelijk een verklaring én een oplossing was voor de terugkerende pijn. "Maar ik had verwacht en gehoopt dat het herstel makkelijker zou gaan", zegt hij.

Verbij begon een week na zijn operatie alweer met trainen. "Dat is achteraf niet zo verstandig geweest. Maar ik ben nu eenmaal iemand die niet goed kan stilzitten. En de arts zei: 'Het is jouw lichaam, jij voelt het 't beste aan'."

Zes weken lang trainde Verbij grotendeels alleen, omdat hij zijn ploeggenoten niet kon volgen. "Als zij bij een schaatstraining een hartslag van 120 slagen per minuut hadden, zat ik al op 170. Uiteindelijk vond ik dat het lastigste. Het pijn lijden en de operatie vielen relatief mee. Maar die weken waarin ik weer op niveau probeerde te komen, waren erg zwaar."

Verbij raakte geblesseerd in zijn eerste race van de winter

Toen Verbij dinsdag vlak na aankomst in Noorwegen een lichte kriebel in zijn keel voelde, dacht hij: het zal toch niet weer misgaan? Vroeger was hij misschien eens in de twee jaar ziek. Nu lijkt het hem wel vijf of zes keer per jaar te overkomen.

"Mijn lichaam lijkt nog steeds een beetje in de war door die blindedarmontsteking", zegt de sprinter. "Ik heb dit seizoen nog geen enkele wedstrijd gehad waarbij ik van tevoren dacht: ik ben helemaal fit. Ik ben daardoor een beetje paranoia geworden. Ik voel elk klein klachtje."

Verbij's winter begon op de slechtst mogelijke manier. In zijn eerste race - de 500 meter bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers - moest hij al na een paar slagen stoppen vanwege een lichte lieskwetsuur. Het kostte hem deelname aan de eerste twee World Cups van het seizoen.

Door een aanwijsplek mocht hij begin december wel starten bij de eerste wereldbeker in Calgary, maar een week later lag hij in Canada met griep op bed. "Ik heb wel heel veel pech gehad", zegt hij. "Maar ik ga niet zielig doen, probeer elke situatie positief te bekijken. Na mijn liesblessure dacht ik: prima, dan kan ik wat langer blijven trainen in Nederland. Als iemand met dit soort dingen kan omgaan, dan ben ik het wel."

Kai Verbij grijpt naar zijn lies in zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Foto: Pro Shots

Thomas Krol zag een steeds positievere Kai Verbij

Volgens Thomas Krol heeft zijn ploeggenoot en beste vriend Verbij het mentaal het afgelopen anderhalf jaar zeker niet altijd makkelijk gehad. "Maar ik heb de afgelopen weken echt een veel positievere Kai gezien", zegt de olympisch kampioen op de 1.000 meter. Glimlachend: "Ik hoorde hem minder klagen. En je weet: als Kai minder klaagt, wordt hij gevaarlijk."

Verbij bewees vorige week bij het NK sprint dat hij in het tweede deel van dit seizoen weer een gevaarlijke klant kan zijn op het ijs. De vijfvoudig wereldkampioen eindigde als derde bij het sterk bezette toernooi in Heerenveen, hoewel hij vóór het NK pas iets meer dan 1.500 officiële wedstrijdmeters op de teller had staan dit seizoen. Zijn bronzen medaille was precies genoeg voor een EK-ticket.

Als tweevoudig Europees kampioen (2017 en 2019) en enkelvoudig wereldkampioen (2017) op de sprintvierkamp is Verbij op papier een van de favorieten voor het Europees kampioenschap dat vrijdag en zaterdag gehouden wordt in Hamar. Zelf durft hij geen voorspellingen te doen over zijn kansen in het Vikingskipet.

"Ik kan echt niet zeggen of ik alweer ben waar ik wil zijn. Het goede gevoel en mijn niveau lijken langzamerhand wel terug te komen. Maar ik hoop vooral dat ik niet wéér ziek word. Want dat is nu wel even genoeg geweest."

