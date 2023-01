Jutta Leerdam begint vrijdag als de grote favoriet aan het EK sprint in het Noorse Hamar. De titelverdedigster maakte in de eerste maanden van het schaatsseizoen veel indruk en lijkt sterker dan ooit.

De 24-jarige Leerdam heeft in haar nog relatief korte carrière al een flinke erelijst bij elkaar gereden. Maar niet eerder kon ze zulke goede rapportcijfers overleggen als deze winter. In amper twee maanden schaatste ze vijftien races op de 500 en 1.000 meter. Negen keer won ze, twee keer werd ze tweede en drie keer eindigde ze als derde. Slechts één keer stond ze niet op het podium.

"En dat terwijl ik in een compleet nieuwe omgeving zit", zegt Leerdam in het hotel van de Nederlandse schaatsers in Hamar tegen NU.nl. "Ik wist niet hoe ik daarop zou reageren. Maar die nieuwe omgeving doet me heel erg goed."

De Zuid-Hollandse stapte na vorig seizoen over van haar eigen ploeg Worldstream Corendon naar topteam Jumbo-Visma. Onder coach Jac Orie is ze nog altijd perfectionistisch, is goed nooit goed genoeg. "Maar soms iets minder streng zijn, werkt goed. Ik maak het mezelf wat minder moeilijk. Ik wil overal de beste zijn, maar weet ook dat het een lang seizoen is. Ik moet dus mijn momenten kiezen om de spanning écht op te bouwen."

Het NK sprint van vorige week in Heerenveen was zo'n moment waarop ze niet al dagen voor het toernooi onder hoogspanning stond. "Ik was er helemaal niet op gefocust om te pieken op het NK. Maar toch reed ik twee keer een baanrecord op de 1.000 meter. Dat vond ik heel bijzonder."

Voor Leerdam is elke wedstrijd dit seizoen ook een test om te kijken hoe ze reageert op verschillende omstandigheden. "Voor de ene race bereid ik me heel lang voor, de andere keer is het wat korter. En tot nu toe werkt alles wel. Dat maakt het ook een superleerzaam jaar. Het is fijn om te weten dat ik op verschillende manieren kan winnen."

Nederlands kampioen sprint Jutta Leerdam (links) met ploeggenote en Nederlands kampioene allround Antoinette Rijpma-de Jong. Foto: Pro Shots

Leerdam krijgt lof voor taboedoorbrekende interviews

Leerdam oogstte tijdens het NK sprint niet alleen bewondering vanwege haar prestaties op het ijs. In een interview voor de camera van de NOS na de eerste 1.000 meter zei ze dat ze dit jaar sterker is geworden, doordat ze zich minder dan in het verleden heeft gefocust op licht worden.

Het was de tweede keer in korte tijd dat Leerdam een taboe bespreekbaar maakte. Half december vertelde ze na een wereldbekerzege in Calgary openlijk over menstruatieklachten die haar een dag voor de race flink gehinderd hadden.

Beide interviews leverden louter lovende commentaren op. Van sportpsychologen tot (oud-)schaatsers; iedereen was het erover eens dat het goed was dat een bekende sporter deze onderwerpen naar voren bracht. "Ik heb echt alleen maar positieve reacties gehad, dat is supermooi", zegt Leerdam.

"Ik vind het mooi als mensen me zien als een rolmodel. Ik wil namelijk meer doen in deze wereld dan alleen winnen en hard schaatsen. Ik wil wat betekenen voor jonge meiden, voor mensen die tegen me opkijken. Ik zal het niet elke wedstrijd doen, maar vind het wel belangrijk om het op bepaalde momenten over dit soort onderwerpen te hebben."

Leerdam merkte wel dat haar punt over afvallen hier en daar niet helemaal goed overkwam. "Ik ben geen kilo's aangekomen; mijn gewicht is nu precies hetzelfde als een jaar geleden. Het verschil is dat ik in het verleden in de zomer altijd heel erg probeerde af te vallen. Dat jojoën is er nu echt uit. Mijn gewicht is al maanden stabiel en daardoor ben ik veel sterker geworden."

Jutta Leerdam werd in 2021 in Heerenveen voor het eerst Europees kampioen sprint. Foto: Pro Shots

'Ik moet me voor elke wedstrijd weer bewijzen'

Die extra kracht maakt Leerdam de belangrijkste kanshebber om zaterdag in Hamar voor de tweede keer op rij Europees sprintkampioen te worden. Ze loopt niet weg voor die favorietenrol, maar probeert er wel zo weinig mogelijk aan te denken.

"Ik begin elke wedstrijd met het idee dat ik me weer moet bewijzen", zegt Leerdam. "Ik weet dat ik al veel gewonnen heb dit seizoen, maar probeer mezelf steeds weer scherp te houden. Dus nu denk ik: mijn vorige wedstrijd betekent niks voor komend weekend. Het begint weer helemaal opnieuw."