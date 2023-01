Knegt woedend na diskwalificatie op NK: 'Had vanaf dag één mijn bedenkingen'

Sjinkie Knegt heeft zondag forse kritiek geuit op de NK shorttrack en de scheidsrechters op het toernooi. De Fries werd in de halve finales gediskwalificeerd. Jens van 't Wout en Xandra Velzeboer veroverden het goud.

Knegt kreeg in de halve finale van de 1.000 meter een penalty voor zijn inhaalacties en dat leverde hem een diskwalificatie op. "De scheidsrechters gaan de ene keer linksom en de andere keer rechtsom. Dit soort wedstrijden zijn een grote loterij", reageerde hij gefrustreerd bij de NOS.

Bij het NK waren startbewijzen te verdienen voor het EK van over twee weken in het Poolse Gdansk. De 33-jarige Knegt greep ook op de 1.500 naast een startbewijs, omdat hij als vierde eindigde. Op de 500 meter kwam hij niet in actie.

"Ik heb helemaal niets met dit NK en dat gaat ook niet veranderen", vervolgde Knegt. "Ik heb vanaf dag één mijn bedenkingen gehad bij deze selectieprocedure en ik ben niet de enige. We hebben het als ploeg aangekaart bij de KNSB, maar er wordt niets aan gedaan."

Knegt hoopt ondanks het mislopen van de tickets nog in actie te komen op de EK. De viervoudig olympiër hoopt op een aanwijsplek, omdat hij na een val van twee weken geleden in Kazachstan last had van zijn rug en zich daardoor nauwelijks kon voorbereiden.

Xandra Velzeboer beleefde een zeer succesvol NK. Foto: ANP

Van 't Wout en Velzeboer heersen in Elfstedenhal

Voor Van 't Wout en Velzeboer waren de Nederlandse kampioenschappen wél een succes. De twee waren beiden op Nieuwjaarsdag op alle drie de afstanden de beste.

Van 't Wout won de 1.000 meter voor Melle van 't Wout en Itzhak de Laat. Op de 500 meter was Van 't Wout Daan Kos en zijn broer Melle opnieuw te snel af. In de afsluitende 1.500 meter bleef hij De Laat en Friso Emons voor.

Velzeboer was op de 1.000 meter sterker dan Selma Poutsma en haar zus Michelle Velzeboer. De 500 meter eindigde met dezelfde top drie. Velzeboer won daarna de 1.500 meter voor Angel Daleman en Poutsma.

Suzanne Schulting ontbrak op de NK. De drievoudig olympisch kampioene heeft een lichte liesblessure en sloeg het toernooi in de Elfstedenhal uit voorzorg over. Ze is op basis van haar prestaties in de wereldbeker al zeker van deelname aan de EK.

Eerder

Aanbevolen artikelen