Net van griep herstelde Schouten verovert zevende nationale marathontitel op rij

Irene Schouten heeft zondag voor de zevende keer op rij de Nederlandse marathontitel op kunstijs veroverd. De drievoudig olympisch kampioene was na honderd ronden de sterkste in de massasprint.

Schouten, die in december werd gekozen tot Sportvrouw van het Jaar, zegevierde eerder in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en in 2022 in de strijd om de Nederlandse marathontitel op kunstijs. In 2021 ging het kampioenschap niet door. Keulen-Deelstra pakte de nationale marathontitel op kunstijs in 1975, 1976, 1977, 1978 en 1980.

Schouten, die zich eerder wel had afgemeld voor het NK allround eerder deze week in Heerenveen, moest in Amsterdam diep gaan om terug te keren in de kopgroep die uiteindelijk voor de zege sprintte. "Ik probeerde net te doen alsof ik superfit was, zodat de concurrentie niet zou denken dat ik zwak was. Ik dacht even dat ze weg waren, maar bedacht me toen dat het nog kon. En als ik kon herstellen, kon ik nog kampioen worden, dankzij Marijke."