Irene Schouten verovert zevende nationale marathontitel op rij

Irene Schouten heeft zondag voor de zevende keer op rij de Nederlandse marathontitel op kunstijs veroverd. De drievoudig olympisch kampioene was na honderd ronden de sterkste in de massasprint.

Schouten, die in december werd gekozen tot Sportvrouw van het Jaar, zegevierde eerder in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en in 2022 in de strijd om de Nederlandse marathontitel op kunstijs. In 2021 ging het kampioenschap niet door. Keulen-Deelstra pakte de nationale marathontitel op kunstijs in 1975, 1976, 1977, 1978 en 1980.