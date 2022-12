Schulting slaat NK shorttrack opnieuw over vanwege liesklachten

Suzanne Schulting doet dit weekeinde niet mee aan de Nederlandse kampioenschappen shorttrack in Leeuwarden. De drievoudig olympisch kampioene heeft een lichte liesblessure.

Schulting deed vrijdag wel mee aan de zogeheten time trials in Thialf, die onderdeel van de EK-kwalificatie zijn. Uit voorzorg is de drievoudig olympisch kampioene nu niet van de partij in de Elfstedenhal. Ze heeft zich al geplaatst voor de EK van over twee weken in het Poolse Gdansk, nadat ze eerder deze maand in Kazachstan alle afstanden had gewonnen.