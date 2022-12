Krol mag titel niet verdedigen: 'Wonder dat ik dat EK sprint ooit heb gewonnen'

Thomas Krol schaatste uitstekende 1.000 meters bij het NK sprint, maar in het eindklassement eindigde hij slechts als zesde. De titelverdediger mag daardoor volgende week in het Noorse Hamar niet meedoen aan het Europees kampioenschap.

Op zijn erelijst staat dat hij de regerend Europees en wereldkampioen sprint is. "Maar eigenlijk is het een wonder dat ik die titels gepakt heb", zegt Krol. "Voor mij is het makkelijker om olympisch kampioen op de 1.000 meter te worden dan om de beste te zijn in een sprintvierkamp. Ik had niet gedacht ik dat ooit zou bereiken."

Een nieuw wonder bleef dinsdag en woensdag uit in Thialf. De dertigjarige Krol presteerde prima op de twee 1.000 meters (twee keer tweede in 1.07,88 en 1.07,64), maar verloor te veel tijd op de twee 500 meters (twee keer tiende in 35,21 en 35,39) om mee te kunnen doen om een topdrieklassering in het klassement.

"Ik heb me nooit gericht op de 500 meter, het maakt me ook niet zoveel uit hoe ik daarop presteer", zegt Krol. "Een goede 500 meter is bij mij meer toeval. Als ik zo'n uitschieter heb, kan ik goed meedoen op een sprinttoernooi. Maar ik mag niet verwachten dat me dat elk seizoen lukt."

Krol kan in alle rust trainen door het missen van EK sprint

Hein Otterspeer (goud), Merijn Scheperkamp (zilver) en Kai Verbij (brons) reden twee keer een 34'er op de 500 meter en eindigden daardoor op het NK-podium. Zij starten volgende week bij het EK sprint in Hamar (6-8 januari), terwijl Krol zich al kan richten op de WK afstanden in Heerenveen (2-5 maart).

"Natuurlijk is het heel jammer dat ik niet naar het EK mag", zegt Krol. "Ik vind het nog steeds idioot dat er dit seizoen geen WK sprint is, maar desondanks had ik graag willen rijden in Hamar. Gelukkig gingen de 1.000 meters dit toernooi heel goed, dat geeft veel vertrouwen. Want ik wil over twee maanden wereldkampioen op die afstand worden."

Door het missen van het EK heeft de schaatser van Jumbo-Visma nu bijna vijf weken om zich in alle rust voor te bereiden op de NK afstanden (3-5 februari). Bij dat toernooi in Thialf worden de tickets voor de WK afstanden verdeeld.

"Ik heb dit seizoen al heel veel wedstrijden geschaatst en dat hakt er toch wel in. Fysiek is het daarom zelfs een voordeel dat ik me niet geplaatst heb voor het EK. Ik kan een trainingsperiode goed gebruiken om straks goed te zijn op de NK afstanden."

Krol wacht deze winter nog op zijn eerste zege, terwijl hij de afgelopen seizoenen de ene na de andere prijs won. "In de zomer dacht ik: dit seizoen na de Spelen is wat minder belangrijk. Maar ik heb nu een paar keer verloren en dat vreet toch aan me", zegt de olympisch kampioen op de 1.000 meter. "Ik heb daarom heel veel motivatie voor de rest van dit seizoen. En als ik zo doorga, heb ik er vertrouwen in dat ik succesvol kan zijn."

Ook Nuis plaatst zich niet voor EK Krol is niet de enige olympisch kampioen die zal ontbreken bij het EK sprint. Kjeld Nuis eindigde als vijfde bij het NK, ondanks een uitschieter op de tweede 1.000 meter. Met 1.07,39 reed de 33-jarige schaatser zijn snelste tijd ooit in Thialf en bleef hij maar drie tienden boven het baanrecord van de Rus Pavel Kulizhnikov. "Lekker, zo'n toptijd", zegt Nuis. "Maar ik koop er heel weinig voor. Het is geen World Cup-zege, geen Nederlandse titel, eigenlijk is het gewoon niks. Ja, ik kreeg een bos bloemen, die heb ik aan mijn moeder gegeven." "Normaal had ik bij zo'n 1.000 meter een gat in de lucht gesprongen. Maar nu baal ik als een stekker dat ik niet naar het EK mag."

