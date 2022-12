Leerdam sluit bewogen jaar af met NK vol records: 'Ik vind het ook niet normaal'

Jutta Leerdam sloot woensdag een bewogen jaar af met een ongekend succesvol NK sprint. De 23-jarige schaatsster pakte haar derde nationale titel, reed twee baanrecords én brak het Nederlands record op de sprintvierkamp. En dan kon ze dat ook nog vieren met haar familie.

Halverwege haar ererondje na de laatste 1.000 meter stopt Leerdam abrupt aan het einde van de kruising. Ze schaatst naar de blauwe kussens aan de rand van de baan en omhelst haar zussen en ouders.

"Dat was een geweldig moment", zegt de Zuid-Hollandse even later. "Die hele bocht stond vol met mijn familie en vrienden, het ging om meer dan vijftig mensen. Ik denk dat een derde van het vak bekenden van mij waren. Elke keer als ik langs reed, hoorde ik ze juichen. Ik voelde me ontzettend gesteund. Het is niet vanzelfsprekend dat je zoveel lieve mensen om je heen hebt."

Er veranderde in 2022 veel in het leven van Leerdam. Ze werd olympisch medaillewinnaar (zilver op de 1.000 meter in Peking), veranderde van ploeg (van haar eigen team naar Jumbo-Visma) en maakte een einde aan haar relatie met Koen Verweij.

"Dat ik desondanks harder schaats dan ooit, is superfijn. Veranderingen zorgen altijd voor onzekerheid, daarom ben ik blij dat het dit seizoen zo goed loopt. Al ben ik dit jaar altijd wel vrolijk geweest. Het is misschien een beetje gek om te zeggen, maar ik ben in mijn leven nog nooit ongelukkig geweest. Ik kom uit een positief ingestelde familie, ik denk dat ik daardoor een heel positief persoon ben."

Jutta Leerdam was de uitblinker van het NK sprint. Foto: ANP

Leerdam rijdt het ene na het andere record

Leerdams resultaten dit seizoen geven haar in ieder geval geen enkele reden voor negativiteit. De vijfvoudig wereldkampioene won dit seizoen alle 1.000 meters waar ze aan de start stond. Bij het NK sprint in Heerenveen reed ze twee keer een baanrecord op haar favoriete afstand (1.12,83 en 1.12,80) en een persoonlijk record op de 500 meter (37,14).

Haar puntentotaal over vier afstanden was een Nederlands record. Dat record stond op naam van Jorien ter Mors en was neergezet op de snelle baan van Calgary. "Ik vind het ook niet normaal", zegt Leerdam met een glimlach. "Ik had niet gedacht dat ik bij een NK sprint twee baanrecords zou rijden, maar het kwam heel natuurlijk. Mijn basisniveau is goed en dat geeft me veel vertrouwen."

Leerdam zou Leerdam niet zijn als ze stiekem toch nog op iets meer had gehoopt. "Ik wilde woensdag heel graag een 36'er rijden op de 500 meter", lacht ze. "Maar goed, ik moet ook nog wat bewaren voor later."

Leerdam plaatste zich door haar Nederlandse titel voor het EK sprint (6-8 januari). Ze zal volgende week in het Noorse Hamar de grote favoriet zijn voor de Europese titel.

Eerder

Aanbevolen artikelen