Rijpma-de Jong geeft titel extra glans met baanrecord: 'Dit was echt bijzonder'

Antoinette Rijpma-de Jong genoot bij het NK allround van de strijd met Marijke Groenewoud en haar vierde nationale titel. Maar het hoogtepunt van haar succesvolle tweedaagse in Thialf was misschien wel haar indrukwekkende toptijd op de 1.500 meter.

Rijpma-de Jong is een paar seconden stil als ze de vraag krijgt wat haar meer waard is: goud bij het NK allround of haar baanrecord op de 1.500 meter? "Het is allebei heel speciaal", zegt ze uiteindelijk met een glimlach. "En ik ga van allebei heel erg genieten. Maar dat baanrecord wilde ik al een tijdje heel graag."

Met een tijd van 1.52,95 was de 27-jarige Friezin woensdag op de 1.500 meter 0,15 seconden sneller dan Ireen Wüst in maart 2020. Ze mag zich voor altijd de eerste vrouw noemen die op de schaatsmijl onder de 1 minuut en 53 seconden dook in Heerenveen. "Daar ben ik stiekem toch wel een beetje trots op."

Het was het tweede baanrecord voor Rijpma-de Jong in de ijshal die op een paar kilometer van haar ouderlijk huis staat. Twee jaar geleden, midden in de coronaperiode, schaatste ze een toptijd op de 3 kilometer. Om die mijlpaal te vieren nodigde ze haar hele familie uit om te kijken hoe haar naam en tijd op het recordbord boven de ingang van Thialf werden gezet.

"Maar vier weken later was mijn naam alweer van dat bord af, omdat Irene Schouten mijn tijd verbeterde", lacht Rijpma-de Jong. "Ik hoop dat ik er nu wat langer van kan genieten. Ik blijf het heel gaaf vinden als mijn naam hier in de hal hangt."

Het podium van het NK allround, met van links naar rechts Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune. Foto: Pro Shots

1.500 meter is nu grootste wapen van Rijpma-de Jong

Rijpma-de Jong was halverwege het NK allround al de leider in het klassement. Toch begon ze met revanchegevoelens aan de slotdag, omdat ze niet tevreden was over haar 3 kilometer. Het verschil met Groenewoud, de nummer twee van het klassement, was daardoor na twee afstanden allesbehalve geruststellend.

"De tweestrijd met Marijke heeft me echt geholpen", zegt Rijpma-de Jong. "Ik moest tijd pakken op de 1.500 meter om een mooie marge te hebben richting de 5 kilometer. Ik stond daardoor echt op scherp. Voor de 1.500 meter dacht ik alleen maar: ik moet vol gas geven."

In het verleden had die gedachte haar mogelijk verlamd. De schaatsmijl gaf haar lang meer diepte- dan hoogtepunten. "Ik heb heel vaak bijna jankend in Thialf gestaan, omdat het wéér niet gelukt was op de 1.500 meter. Dat was altijd een heel grote frustratie. Het is heel fijn dat ik me technisch zo verbeterd heb, dat ik nu wel goed blijf schaatsen."

Rijpma-de Jong stond dit seizoen in de wereldbeker al drie keer op het podium van de 1.500 meter, met goud in Heerenveen als uitschieter. De afstand is daardoor haar grootste wapen geworden, zeker in een allroundtoernooi. "Vandaag klopte echt alles op de 1.500 meter en dat geeft mijn titel toch wel extra glans. Ik probeer altijd wat bijzonders te doen tijdens een wedstrijd, en dit was echt bijzonder."

Eerder

Aanbevolen artikelen