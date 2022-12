Leerdam grijpt met baanrecord nationale sprinttitel, Otterspeer wint bij mannen

Delen via E-mail

Jutta Leerdam heeft woensdag voor de derde keer in haar carrière het NK sprint gewonnen. De regerend wereldkampioene verzilverde haar zege in Thialf met een baanrecord op de tweede 1.000 meter. Bij de mannen werd Hein Otterspeer voor de vierde keer Nederlands kampioen sprint.

Leerdam reed dinsdag op de eerste 1.000 meter al een baanrecord (1.12,83) in Heerenveen, maar een dag later was ze wéér iets sneller. Met een tijd van 1.12,80 bleef ze de concurrentie ruim voor.